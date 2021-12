Tezos (XTZ)

Le « bloc de construction » d’Ubisoft pour son métaverse passe par des NFT en jeu en partenariat avec Tezos (XTZ)

AnTy8 décembre 2021

Le développeur de jeux vidéo pense que l’approche décentralisée de la blockchain pourrait « réellement faire des joueurs des parties prenantes de nos jeux ».

Le géant du jeu vidéo Ubisoft, le développeur d’Assassin’s Creed, a annoncé l’intégration de jetons non fongibles (NFT).

Une nouvelle plate-forme appelée Ubisoft Quartz a été annoncée pour permettre aux joueurs d’acquérir Digits, les premiers NFT jouables dans un jeu AAA. Ces Digits seront publiés dans le cadre d’Éditions limitées, chacune composée d’un nombre fixe d’articles cosmétiques.

Les chiffres sont des objets de collection dans le jeu qui offrent aux joueurs différentes manières de se connecter aux jeux. Chacun des chiffres est un objet de collection unique qui comporte son propre numéro de série que les autres peuvent voir dans le jeu. Il gardera également une trace des propriétaires actuels et précédents de Digits pour faire des joueurs une partie intégrante de l’histoire du jeu.

De plus, ces articles cosmétiques sont accompagnés d’un certificat de propriété stocké sur la blockchain et peuvent être mis en vente pour que d’autres joueurs éligibles puissent les acquérir sur des plateformes tierces en dehors de l’écosystème Ubisoft.

Ubisoft Quartz est lancé en version bêta sur Ubisoft Connect pour PC Windows. Il sera disponible en version bêta à partir du 9 décembre à 18 h UTC aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Brésil et en Australie.

Ubisoft diffusera également trois chiffres gratuits les 9, 12 et 15 décembre pour récompenser les premiers utilisateurs avec d’autres largages prévus pour le début de l’année prochaine.

Présentation d’Ubisoft Quartz 💎

Nous apportons les premiers NFT écoénergétiques jouables dans un jeu AAA à Ghost Recon: Breakpoint ! Essayez-le dans la version bêta à partir du 9 décembre avec trois gouttes cosmétiques gratuites et apprenez-en plus ici : https://t.co/ysEoYUI4HY pic.twitter.com/owSFE2ALuS – Ubisoft (@Ubisoft) 7 décembre 2021

Ubisoft a qualifié cette décision de prochaine étape dans son exploration de quatre ans de la technologie blockchain et de pierre angulaire de sa mission de développement d’un métavers.

« Nos efforts sur le long terme nous ont permis de comprendre comment l’approche décentralisée de la blockchain pouvait véritablement faire des joueurs des acteurs de nos jeux », a déclaré Nicolas Pouard, vice-président du laboratoire d’innovation stratégique d’Ubisoft.

Alors que de nombreux membres de son public ont partagé leur mécontentement à l’égard de la décision NFT dans la section des commentaires de Twitter, Ubisoft a tenté d’apaiser leurs inquiétudes en affirmant qu’ils étaient plus respectueux de l’environnement.

Cette intégration NFT a été réalisée en partenariat avec la blockchain Proof-of-Stake (PoS) Tezos (XTZ), qui prétend être plus économe en énergie que ses concurrents.

« Nous avons choisi Tezos en raison de son réseau original de Proof-of-Stake et de son leadership sur les NFT propres », a déclaré Didier Genevois, directeur technique Blockchain chez Ubisoft.

Ce partenariat a aidé XTZ à augmenter de 30% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 5,85 $. Depuis lors, XTZ a réduit une partie des gains et, au moment de la rédaction, se négocie à 5,49 $, en baisse de plus de 26% par rapport à son sommet historique de 9,06 $ il y a deux mois.

« C’est plutôt cool, mais c’est aussi des conneries complètes, ce récit économe en énergie que Tezos tourne est le plus de conneries qui blesse tout le monde pour se donner un petit récit bonus, c’est dégoûtant et a causé tellement de dégâts aux NFT, c’est ridicule », a commenté populaire l’influenceur crypto Loomdart.

Tezos XTZ

5,55 $

+2,76%

+30,50 %

+2,36 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.