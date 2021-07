Le bloc de Giannis Antetokounmpo a donné une chance aux Bucks en finale de la NBA

in

Les Milwaukee Bucks sont entrés dans le quatrième match de la finale NBA 2021 en sachant qu’ils étaient dans une situation incontournable. Phoenix a remporté les deux premiers matchs de la série avant que les Bucks ne répondent avec une victoire dans le troisième match qui leur a donné l’occasion de mettre les choses au point mercredi soir. Les nerfs des deux côtés étaient palpables dès les premières minutes, mais le résultat final a été le match le plus excitant de la finale jusqu’à présent.

Les Bucks ont battu les Suns, 109-103, pour égaliser la série 2-2. Milwaukee a traîné la majeure partie de la nuit, mais a récupéré pour obtenir la victoire derrière quelques tirs d’embrayage de Khris Middleton et un jeu défensif incroyable de Giannis Antetokounmpo.

Les Bucks avaient pris une avance de deux points avec un peu plus d’une minute à jouer au quatrième quart lorsque Phoenix a effectué un transfert de dribble entre Deandre Ayton et Devin Booker lors de la possession qui a suivi. PJ Tucker de Milwaukee a suivi Booker alors qu’il recevait le ballon tandis qu’Antetokounmpo essayait de se positionner entre Booker et Ayton alors que le grand homme roulait vers le panier.

Booker a lancé un lob à Ayton pour ce qui aurait été le seau égalisateur, mais Giannis avait d’autres idées. Antetokounmpo a sauté en l’air et a bloqué le tir avant qu’Ayton ne puisse le frapper à la maison.

Les Bucks marqueraient lors de la possession suivante et prendraient le contrôle du match. Alors que la saison était en jeu, ce sont les deux fois MVP des Bucks qui ont réalisé le plus gros jeu de la soirée du côté défensif du parquet.

Antetokounmpo a terminé la soirée avec 28 points, 14 rebonds, huit passes décisives et cinq “stocks” (vols + blocages) sur 11 tirs sur 19 depuis le terrain. Cette performance est le fruit d’efforts encore meilleurs dans les matchs 2 et 3 de cette série, lorsqu’il a terminé avec plus de 40 points de double-double dans chacun.

Middleton a été la vedette offensive à Milwaukee lors du quatrième match. Il a marqué 40 points sur 15 des 33 tirs dans la victoire.

L’image fixe du bloc de Giannis est un classique instantané :

Antetokounmpo a été interrogé sur le jeu après le match et a expliqué en détail comment il avait lu la passe de Booker pour jouer. Il y a répondu de la manière la plus Giannis possible.

« Jeu d’agitation. Je pensais que j’allais me faire tremper, pour être honnête avec vous.

Certains joueurs n’essaieraient même pas pour ce bloc parce qu’ils ne voudraient pas de l’embarras qui accompagne le fait de se faire tremper. Antetokounmpo ne s’est jamais soucié de tout cela. Il est l’un des joueurs les plus compétitifs de la ligue depuis qu’il a été repêché.

Que Giannis fasse ce bloc tout en tournant le dos à Ayton lorsque la passe a été lancée est tout simplement remarquable. Antetokounmpo fait ses preuves sur la plus grande scène après que Milwaukee a été bouleversé au deuxième tour par le Miami Heat dans la bulle l’année dernière.

Giannis met en place des lignes de statistiques monstrueuses et fait des jeux défensifs d’embrayage en ce moment. Les Bucks sont de retour à tous même avec les Suns à cause de cela.