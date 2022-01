Le bloc Superman à deux mains de Ja Morant est le coup NBA de la saison

Ja Morant est l’un des athlètes les plus époustouflants de la NBA. Le gardien de 22 ans des Grizzlies de Memphis joue comme si sa seule limitation sur le terrain était son imagination. Regarder Morant, c’est voir un gardien de 6’3 avec un cadre léger défier les géants qui peuplent régulièrement la peinture de la NBA.

Il y a des moments où même les quasi-accidents de Morant dans les airs semblent être la chose la plus excitante de la ligue. Lorsque Morant termine ses pièces les plus audacieuses, c’est plus proche d’une expérience religieuse que de la plupart des choses de la vie. C’est exactement ce qui s’est passé dimanche soir contre les Lakers.

Morant a été dépouillé par Avery Bradley au cours du premier quart contre LA, mais il a refusé d’abandonner le lay-up. Au lieu de cela, Morant a poursuivi Bradley dans le sol ouvert et a skié pour un bloc à deux mains qui pourrait être le meilleur que nous ayons vu cette saison.

Regardez-le par vous-même.

La capture d’écran est presque aussi bonne que la pièce elle-même.

Morant n’est pas vraiment sous-dimensionné pour un meneur de jeu, mais il reste souvent le plus petit joueur sur le terrain. Le voir faire un bloc qui serait impressionnant même pour un 7 pieds est complètement surréaliste.

Il y a tellement de bonnes choses à propos de ce jeu, mais ne perdez pas de vue le fait que Morant a gardé le ballon dans les limites et a immédiatement attaqué de l’autre côté. Souvent, les meilleurs blocs de la NBA sortent des limites et l’offensive adverse conserve la possession, mais pas cette fois.

Les Grizzlies sont l’une des grandes histoires de la ligue et Morant sera leur leader pendant longtemps. Nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.