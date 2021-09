in

L’accord de sécurité pour la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, largement considéré comme un effort pour contrer la présence de la Chine en mer de Chine méridionale, a conduit à la fin d’un accord d’une valeur de 27 milliards de livres sterling (31,5 millions d’euros) entre l’Australie et la France. Signé en 2016, un postulat clé était que la France construise 12 sous-marins conventionnels. La colère à Paris est mieux résumée par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui l’a décrite comme un “coup de poignard dans le dos”. Il estime qu’il s’agit d’un “comportement inacceptable entre alliés et partenaires”.

Dans la foulée, la France a retiré ses ambassadeurs des États-Unis et d’Australie – et a annulé un gala à Washington DC. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a également confirmé qu’elle se retirerait des pourparlers prévus avec le secrétaire à la Défense Ben Wallace.

Et Clément Beaune, secrétaire d’État français aux Affaires européennes, a maintenant déclaré que l’accord commercial UE-Australie tant attendu ne pouvait plus avancer.

Il devait être achevé cette année, mais M. Beaune a déclaré qu’il était désormais “impensable” d’aller de l’avant comme prévu initialement, car cela reviendrait à faire comme “si rien ne s’était passé avec un pays dans lequel nous n’avons plus confiance”.

Facts4EU.org a calculé les chiffres – et a suggéré que l’arrêt de l’accord coûterait 35 milliards de livres sterling à l’UE d’ici 2025.

La Commission européenne est en pourparlers avec l’Australie au sujet d’un accord commercial lucratif depuis juillet 2018, alors que le bloc a intensifié ses tentatives de conclure un accord après le Brexit.

À l’époque, Bruxelles estimait que le commerce de marchandises entre l’UE et l’Australie pourrait augmenter de 37% en cas d'”accord commercial ambitieux”, tandis que le commerce des services avait été estimé à 8%.

Facts4EU.org a déclaré qu’entre août 2020 et juillet 2021, les exportations de l’UE27 vers l’Australie s’élevaient à 31,6 milliards d’euros, tandis que les importations en provenance de la centrale électrique de l’hémisphère sud s’élevaient à 7,8 milliards d’euros.

Cela porte le commerce total entre l’UE et l’Australie à 39,4 milliards d’euros (31,1 milliards de livres sterling).

La France n’a pas hésité à exprimer sa fureur envers l’Australie à propos de l’échec de l’accord sur les sous-marins, et le pays dirigé par Emmanuel Macron a été soutenu par plusieurs grands dirigeants de l’UE.

La réaction initiale de Bruxelles avait été quelque peu différente la semaine dernière et lorsqu’on lui a demandé si l’accord de libre-échange serait retardé ou déraillé, le vice-président de la Commission et chef des affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré: “Ne mélangeons pas les pommes et les poires”.

Mais le point de vue a semblé avoir changé lundi lorsque lors d’une interview avec CNN, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a averti : « L’un de nos États membres a été traité d’une manière qui n’est pas acceptable, nous voulons donc savoir ce qui s’est passé et pourquoi . “

Plus tôt mardi, le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a qualifié les relations avec l’Australie de “très difficiles”.

Il a déclaré avant une réunion des homologues de l’UE à Bruxelles : « Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était. Nous devons examiner toutes les options.

Facts4EU.org a conclu dans son rapport : « La France est toujours un grand pays européen, une puissance militaire et économique majeure, et l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

Oui, le gouvernement français a subi un coup majeur à son prestige, mais peut-on sérieusement imaginer le gouvernement britannique agir ainsi si la chaussure avait été à l’envers ?

“Nul doute que M. Macron a calculé qu’avec une élection qui approche début avril, la dernière chose qu’il veut, c’est être associé à une perte de la face française. Tôt ou tard, cependant, il devra parler.

« Nous l’exhortons à agir avec maturité et sens politique. Cette semaine à New York à l’Assemblée générale de l’ONU, il pourrait restaurer la fierté française sans recourir aux insultes et menaces puériles qui jaillissent de la bouche de ses ministres.

“Et en particulier, il pourrait annuler toute idée de punir l’Australie de la même manière qu’il a continuellement cherché à punir la Grande-Bretagne du Brexit, et déclarer qu’il n’a pas l’intention de punir le reste de l’UE dans une attaque de vengeance française contre le commerce. Maintenant, cela pourrait impressionner le monde.”