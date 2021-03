Le blocage des messages commerciaux reprendra à partir du 1er avril

«Tous les PE sont tenus de répondre à ces exigences, en cas de non-conformité, leurs messages sont susceptibles d’être rejetés», a déclaré Trai.

Les opérateurs de télécommunications reprendront le blocage des messages commerciaux non conformes à partir du 1er avril, mais les clients ne seront probablement pas confrontés à beaucoup d’inconvénients, car la plupart des expéditeurs, y compris les banques, revendiquent un taux de réussite de 98% dans la livraison des messages selon le nouveau modèle. Les opérateurs télécoms, cependant, réfutent l’affirmation selon laquelle le taux d’échec est toujours élevé pour certaines entités et que la principale raison du rejet est la variation des modèles.

Pour éviter toute perturbation dans la communication avec les clients, l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai) a demandé à tous les opérateurs de télécommunications d’informer immédiatement, directement ou par l’intermédiaire de leurs télévendeurs, toutes les entités principales (PE) comme les banques de se conformer aux exigences afin qu’il y ait aucune perturbation à partir du 1er avril.

«On a remarqué que les SMS de quelques PE sont rejetés en raison de la longueur variable des caractères de plus de 30 caractères et également en raison de la variation du texte soumis à la livraison par rapport au texte enregistré au moment des modèles de contenu. On dit que la raison de la variation dans le texte est due à la variation du texte entre plusieurs sources du même PE », a déclaré Trai dans une lettre datée du 31 mars aux opérateurs de télécommunications, dont une copie a été vue par Financial Express.

La lettre a également indiqué que la restriction de 30 caractères et la correspondance du texte statique sont les exigences en tant que partie du code de pratique et sont importantes pour atteindre les objectifs de lutte contre le spam. «Tous les PE sont tenus de répondre à ces exigences, en cas de non-conformité, leurs messages sont susceptibles d’être rejetés», a déclaré Trai.

Les PE et leurs télévendeurs sont à plusieurs reprises exhortés à se conformer pour éviter une panne des SMS comme cela s’était produit le 8 mars lorsque le blocage dans le cadre du nouveau système a été appliqué. La journée avait vu environ 400 millions de SMS ne pas être livrés, y compris les OTP des banques.

Pour éviter tout inconvénient pour les clients, Trai avait temporairement suspendu les règles pendant 7 jours. Le 17 mars, les normes sont entrées en vigueur mais les opérateurs ont été invités à ne bloquer aucun message, même les non conformes. Les opérateurs télécoms ont été invités à filtrer ces messages non conformes et à signaler les entités qui n’adhéraient pas au nouveau mécanisme. Le rapport devait être envoyé aux banques et aux télévendeurs à la fin de chaque journée. Le blocage reprendra désormais à partir du 1er avril car suffisamment de temps a été donné à toutes les entités pour s’y conformer.

Les nouvelles normes pour filtrer les messages embêtants prévoient l’enregistrement des expéditeurs, des télévendeurs, des en-têtes, des modèles de contenu, des modèles de consentement, l’enregistrement des préférences d’abonné à granularité fine, etc. prendre les mesures nécessaires pour l’intégration des expéditeurs de messages appelés entités principales.

Au cours des deux dernières années, Trai a demandé à plusieurs reprises à toutes les parties prenantes de suivre les règles et diverses communications ont été envoyées. Le 8 mars, l’industrie des télécommunications a décidé de commencer à bloquer tous les messages commerciaux, qui n’étaient pas envoyés dans le format prescrit.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.