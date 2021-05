Le blog de Donald Trump sous-performant suggère de nouvelles données – «Technologiquement primitif» | Monde | Nouvelles

Les données d’engagement agrégées par BuzzSumo et publiées avec NBC News, suggèrent que le blog glorifié de M. Trump, mieux appelé “ Du bureau de Donald J. Trump ”, qui a été lancé la semaine dernière, n’est pas le succès que M. Trump pensait que ce serait. Le nouveau blog n’a rassemblé qu’un peu plus de 212000 engagements – tels que des backlinks, des likes, des partages et des commentaires – reçus sur Facebook, Twitter, Pinterest et Reddit.

Jeremy Blackburn, professeur d’informatique à l’Université de Binghamton, a déclaré que la plate-forme de communication de M. Trump n’était pas différente du spam.

«Dans le cas de la nouvelle plate-forme de Trump, elle est si technologiquement primitive qu’il n’y a aucun moyen pour ses adeptes de migrer même.

«Qui se soucie d’une plate-forme où vous ne pouvez même pas posséder les bibliothèques?

«Il existe de nombreuses autres newsletters que les gens ajoutent à leurs boîtes de spam depuis des années.»

L’engagement avec le blog est considérablement plus petit qu’il ne l’était lorsqu’il était sur les réseaux sociaux.

Avant son interdiction de Twitter, le 45e président américain comptait environ 88 millions d’abonnés, chaque message recueillant des centaines de milliers de likes et de partages.

Le blog de M. Trump permet uniquement aux utilisateurs d’aimer ses publications et de les partager sur Twitter et Facebook, sans aucun moyen pour ses fans de commenter ou de répondre.

Malgré ses inconvénients, M. Trump est passionné par la plate-forme de médias sociaux alternative, affirmant que ses déclarations sont «plus élégantes» que les tweets.

LIRE LA SUITE: Le plan d’emploi “ convenable ” de Joe Biden démenti par les médias sociaux

Il a déclaré: «Joyeuses Pâques à TOUS, y compris aux FOLES de la gauche radicale qui ont truqué notre élection présidentielle et qui veulent détruire notre pays.»

Un autre du 3 mai a attaqué le candidat présidentiel précédent, Mitt Romney, en disant: «C’est tellement agréable de voir RINO Mitt Romney hué de la scène à la Convention de l’État républicain de l’Utah. Ils sont parmi les premiers à avoir découvert ce type, un perdant à froid.

La semaine dernière, le Conseil de surveillance de Facebook a également décidé de maintenir son interdiction sur Facebook, mais ne devrait pas être une interdiction permanente et sera réexaminée dans les six prochains mois.

Peu de temps après le lancement du nouveau blog de M. Trump, un compte Twitter non officiel imitant tous ses articles de blog a été suspendu par la plate-forme de médias sociaux car il violait la politique de contournement de l’interdiction de l’entreprise.