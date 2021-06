Le blog de Trump a été définitivement fermé. Voici à quoi s’attendre – RedState ⋆ 10z viral

Le site Web de l’ancien président Donald Trump a été définitivement fermé après seulement un mois d’activité. Pour le moment, il n’existe que pour permettre aux utilisateurs de fournir leurs adresses e-mail et numéros de téléphone pour recevoir des mises à jour de l’équipe de Trump.

Cependant, il ne s’agit pas d’un cas où Trump est étouffé par les Big Tech. L’assistant principal de Trump, Jason Miller, a déclaré à The Hill que le blog de l’ancien président ne serait pas relancé et l’a qualifié d’« auxiliaire des efforts plus larges que nous menons et sur lesquels nous travaillons ».

Le mois dernier, Trump a publié le blog intitulé « From the Desk of Donald Trump ». Depuis que Big Tech l’a fait taire en raison de fausses allégations selon lesquelles il aurait incité les émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis, il utilisait le site pour communiquer avec son public. Peu de temps après le lancement du blog, ses publications étaient largement partagées sur les réseaux sociaux et il semblait que ce serait une forme de communication principale pour l’ancien président, mais au cours des semaines suivantes, son trafic sur les réseaux sociaux a diminué.

Le mois dernier, Facebook a annoncé que son interdiction du compte Trump serait maintenue à la suite d’une décision prise par son conseil de surveillance soi-disant indépendant, qui a également jugé qu’une suspension permanente n’était pas justifiée. Il a exhorté la société de médias sociaux à revoir sa décision et à proposer une «réponse proportionnée» dans les six mois.

Twitter a déjà indiqué que l’interdiction de Trump est permanente même s’il choisit de briguer à nouveau ses fonctions en 2024.

Le Washington Post a noté que le site avait 159 000 interactions sur les réseaux sociaux le jour de son lancement. Mais le lendemain, les interactions ont diminué à 30 000, puis à 15 000.

Ce serait une erreur de supposer que Trump n’a rien d’autre dans sa manche. Bien que Miller n’ait pas précisé quand il ferait son prochain pas, il semble clair qu’il fera connaître sa présence de manière plus significative dans un proche avenir. Avant même qu’il ne lance son blog, certains spéculaient sur la plate-forme qu’il utiliserait pour atteindre ses abonnés.

Cependant, il semble que Miller nous ait peut-être déjà donné un indice.

L’ancienne présidente du Nevada GOP, Amy Tarkanian, a tweeté à l’aide, lui demandant si cette décision “était un précurseur pour qu’il rejoigne une autre plate-forme de médias sociaux”.

Miller a répondu: «Oui, en fait, c’est le cas. Restez à l’écoute!”

Oui, en fait, ça l’est. Restez à l’écoute! https://t.co/USKGvVXe2f – Jason Miller (@JasonMillerinDC) 2 juin 2021

À en juger par cette évolution, il semble que Trump sera bientôt de retour en plein essor. La question demeure : quel impact cela aura-t-il sur la scène politique à l’avenir ?