Le blouson aviateur personnel, la carte de visite vintage et bien plus de Steve Jobs mis aux enchères

Un nouveau lot de souvenirs de Steve Jobs et d’Apple est mis aux enchères ce mois-ci, y compris des objets intéressants. En plus d’une ancienne carte de visite Apple Computer Steve Jobs, il y a un blouson aviateur NeXT que Jobs portait réellement, des cassettes Apple Computer Basic Program, et plus encore.

Les enchères pour ces derniers souvenirs de Steve Jobs et d’Apple s’ouvriront le 12 août chez RR Auction. Comparé à d’autres souvenirs similaires comme la demande d’emploi signée Steve Jobs qui vient de se vendre à nouveau pour plus de 300 000 $, ce lot est beaucoup plus abordable.

La carte de visite Steve Jobs Apple Computer Inc. commence à 300 $ et devrait atteindre plus de 4 000 $. Il s’accompagne de 17 autres cartes de visite d’employés Apple.

Un autre article unique dans cette vente aux enchères est le blouson de démonstration NeXT «Wingz World Tour 1989» qui a été porté par Jobs lui-même. Les enchères commencent à 200 $ et l’enchère devrait se vendre à plus de 600 $.

Veste Wingz ‘World Tour ’89’ portée personnellement par Steve Jobs lors d’une présentation des logiciels NeXT et Wingz au Palais des Beaux-Arts de San Francisco, Californie, fin 1989. La veste en nylon noir, taille large, avec doublure en polyester, fermeture éclair sur le devant , poches latérales et poignets et taille en tricot, comporte le logo « Wingz World Tour ’89 » brodé sur la poitrine gauche et dans le dos. Le col intérieur conserve l’étiquette d’origine du fabricant Aristo Jac. En bon état. Accompagné d’un affidavit signé et notarié du propriétaire d’origine de la veste : « À la fin des années 1980 et au début des années 1990, j’ai travaillé pour Informix Software à Menlo Park, en Californie, où j’étais chef de produit senior pour un produit logiciel appelé Wingz pour NeXT. NeXT a été fondée par Steve Jobs en 1985 après son départ d’Apple.

Un autre morceau relativement abordable de l’histoire d’Apple est un ensemble de quatre « cassettes de bande du programme de base pour ordinateur Apple ». Ceux-ci commencent à 200 $ et devraient rapporter 400 $ +.

Lot de groupe rare de quatre cassettes du programme de base Apple Computer pour l’ordinateur domestique 16K Apple II, y compris : Color Demo (1977) et Brick Out (1978); Penny Arcade et Finance I (1979); Hopalong Cassidy et limonade (1979); et Brian’s Theme and Phone List (1979). En bon état général.

Parmi les autres articles Apple proposés aux enchères, citons un lecteur de disquettes Apple II signé Steve Wozniak, un schéma Apple-I signé Wozniak, des affiches iPod, etc.

