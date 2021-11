Le blues de l’alcool ? L’approvisionnement en alcool pourrait être affecté par les pénuries de la chaîne d’approvisionnement

Il faudra peut-être un peu plus d’efforts aux consommateurs pour trouver leur boisson préférée à savourer pendant les vacances.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui ont causé des pénuries et des augmentations de prix sur une multitude de produits pourraient affecter le vin et les spiritueux dans certaines régions. Les problèmes ont été déclenchés par la pandémie de COVID-19, qui, selon les responsables, a entraîné des goulots d’étranglement dans le réseau de distribution et des pénuries de main-d’œuvre.

Le Wall Street Journal rapporte que la demande d’alcool a augmenté pendant la pandémie. Et comme certaines d’entre elles prennent des années à fabriquer, certaines marques sont maintenant plus difficiles à trouver.

« La chaîne d’approvisionnement mondiale est un peu comme un orchestre », a déclaré Scott Moorad, directeur de l’exploitation de la société de boissons alcoolisées Hillebrand. « Il est difficile de tourner la page lorsque les choses changent, et le monde qui nous entoure devient si dynamique, et nous ne sommes pas assez agiles pour toujours gérer les différents modèles d’achat et ce qui se passe. »

L’alcool est une vache à lait pour l’État de l’Illinois, qui se situe près du sommet des taxes imposées sur les boissons alcoolisées. L’État impose un supplément de 8,55 $ par gallon sur l’alcool, 1,39 $ par gallon de vin et 23 cents par gallon de bière.

Une étude de 2019 de la Tax Foundation non partisane a révélé que l’Illinois avait obtenu le sixième montant le plus élevé par habitant en taxes d’accise au cours de l’exercice 2016, avant que l’État ne légalise le cannabis à des fins récréatives. Les taxes d’accise sont une taxe sur un bien ou une activité spécifique et comprennent les taxes sur le «péché» telles que celles sur l’alcool, le tabac, la marijuana et les jeux de hasard.

Plusieurs États ont signalé des problèmes d’approvisionnement depuis septembre, certains comme la Pennsylvanie instituant des limites d’achat pour aider à rationner les approvisionnements en alcool.

Moorad a déclaré que les goulots d’étranglement actuels de la chaîne d’approvisionnement pourraient rester en place pendant un certain temps.

« Combien de temps cela va-t-il durer ? Aucun de nous n’a cette boule de cristal », a déclaré Moorad. « Je pense que nous savons que la croyance à court terme à cet égard a disparu et que ce sera ici dans le courant de 2022 et peut-être même plus longtemps. »

