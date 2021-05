“ Le blues et la vérité abstraite ” d’Oliver Nelson devrait être réédité

Blues et la vérité abstraite est Oliver Nelson triomphe. Avec son classique de tous les temps «Stolen Moments», Nelson a assemblé l’un des sextuets de jazz modernes les plus puissants de tous les temps. Désormais, le disque fondateur est réédité le 25 juin, dans le cadre de la Sons acoustiques séries.

La célèbre série de rééditions de vinyle tout analogique de qualité audiophile de Verve / UMe célébrera le 60e anniversaire de Impulsion! Registres et son catalogue incomparable et influent cette année avec une série de sorties vinyles haut de gamme de certains des titres les plus incontournables du label orange et noir. La série Acoustic Sounds de Verve comprend des transferts à partir de bandes analogiques et de vinyle remasterisé de 180 grammes dans un emballage de luxe.

La sortie est accompagnée d’une vidéo animée en profondeur racontée par le célèbre auteur, musicien et producteur Greg Tate. Tate est une voix de premier plan sur la musique, l’art, la littérature, le cinéma et la politique noirs contemporains depuis le lancement de sa carrière au Village Voice au début des années 1980.

Sur Blues And The Abstract Truth, le trompettiste principal Freddie Hubbard est à son apogée, tandis que les saxophonistes alto Nelson et Eric Dolphy (Nelson doublant au ténor) s’associent pour former une union improbable qui a mijoté à la perfection. Bill Evans (piano), Paul Chambers (basse) et Roy Haynes (batterie) transportent sans effort la section rythmique.

L’impulsion! La série 60 débutera le 14 mai avec deux des quatre sorties qui ont lancé le label connu sous le nom de The House That Trane Built, en 1961: le singulier et depuis longtemps épuisé de Ray Charles Genius + Soul = Jazz et Gil Evans Orchestra’s superbe Out of the Cool. L’album de Charles sera également disponible numériquement pour la première fois depuis des années. Les disques vinyles seront masterisés en stéréo à partir des bandes analogiques originales de Ryan K. Smith chez Sterling Sound, à l’exception de Charles qui a été masterisé par Kevin Gray.

Tous les albums seront pressés sur du vinyle de 180 grammes et emballés par Stoughton Printing Co. dans des vestes de haute qualité, répliquant l’emballage d’origine Impulse.

The Blues And The Abstract Truth d’Oliver Nelson sort le 25 juin et est disponible en précommande.