04/06/21 à 12:25 CEST

Sport.es

La Ténérife Bluetrail 2021, organisé par le Cabildo de Tenerife, et co-organisé par Turismo de Tenerife, la dixième édition commence demain. Pour la première fois de son histoire, la course la plus haute d’Espagne Oui le deuxième en Europe sera le Championnat d’Espagne Ultra Individuel et par équipes régionales. Le concours, qui sera adapté dans chacune de ses sept modalités pour respecter un protocole sanitaire strict, misera un an de plus sur la durabilité afin de ne générer aucun impact sur l’environnement, par exemple, via l’utilisation de balises totalement biodégradables.

Entre autres mesures, l’organisation de l’événement a établi la limitation du nombre de participants à 500 coureurs maximum par modalité, ainsi que la restructuration des horaires et des départs de chacune des courses pour éviter la coïncidence des athlètes à certains points du parcours. De plus, les participants doivent utiliser le masque et maintenir une distance de sécurité pendant le premier kilomètre de la course, ainsi que lors des transports officiels et à d’autres moments déterminés par l’organisation.

Demain, vendredi, une nouvelle modalité sera également publiée Sentier relais, divisé en sections de 38 et 36 kilomètres, avec départ dans la commune de Vilaflor.

Au total, la compétition mettra en vedette 230 coureurs de 29 pays et il marquera pour lui Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), l’événement le plus prestigieux au monde de la spécialité. Parmi les athlètes qui seront sur la ligne de départ de la course figurent des coureurs de la stature britannique Tom evans troisième du Championnat du monde de trail 2018 et vainqueur du CCC de l’Ultra Trail du Mont Blanc (101 km et 6 104 mètres de dénivelé positif) la même année ; ou alors Jordi Gamito, vainqueur de l’Everest Trail Race et troisième de l’UTMB en 2018 ; Oui Yeray Duran, vainqueur à trois reprises de la modalité Ultra du Tenerife Bluetrail.

Enfin, l’événement de Tenerife a inclus quelques changements d’itinéraire dans le mode Ultra ; sur le Trail, qui est adapté en Championnat d’Espagne avec plus de kilomètres et une plus grande dénivellation positive ; et le marathon, dont le départ est déplacé de la zone de loisirs de La Caldera à la place Aguamansa, dans la municipalité de La Orotava.