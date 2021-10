Le BNB est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin est haussière aujourd’hui. Le BNB/USD a dépassé les 460 $ après un léger retracement hier. Résistance la plus proche à 510 $.

Le prix de Binance Coin est actuellement haussier, car la résistance précédente à 460 $ a été dépassée aujourd’hui, poussant le BNB à la hausse. En conséquence, nous nous attendons à ce que le BNB/USD augmente encore au cours des prochaines 24 heures.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures : Binance Coin franchit la barre des 460 $, continue d’augmenter au cours des prochaines 24 heures.

Le prix de Binance Coin est actuellement haussier, car une reprise de son prix a été observée après le retracement d’hier, poussant le prix à des prix plus élevés. En conséquence, nous nous attendons à ce que le BNB/USD augmente encore au cours des prochaines 24 heures. Le marché a clôturé aujourd’hui à 470 $ pour un gain de 9 $ au cours des dernières 24 heures.

Un coup d’œil au BNB/USD dans le graphique 4H montre qu’hier, le prix de la Binance Coin est tombé à un plus bas de 450 $ et est entré en consolidation. Une reprise a été observée peu de temps après, poussant le prix à la hausse et dépassant la résistance à 460 $.

Cette semaine, cependant, le prix a dépassé les 460 $ et les 200 SMA (rouge). La rupture a été soutenue par une augmentation du volume des transactions du plus bas d’hier de 124 millions de dollars au plus haut d’aujourd’hui de 163 millions de dollars. Cela a entraîné une hausse du BNB/USD de près de 10 % aujourd’hui, et nous nous attendons à ce qu’il augmente encore au cours des prochaines 24 heures.

La résistance la plus proche est vue à 510 $ (le prix de Binance Coin le 23 août), tandis que le support se trouve à 450 $. Au cours de la journée, nous prévoyons une cassure de ce niveau, poussant le prix à 500 $.

Graphique BNB/USD sur 4 heures : le BNB affiche un mouvement haussier

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir une dynamique haussière toujours forte, indiquant que nous verrons davantage de hausse aujourd’hui.

Graphique de 4 heures BNB/USD. Source : TradingView

L’action des prix de Binance Coin a montré une dynamique haussière considérable au cours des dernières semaines. Le 1er octobre, le BNB/USD a atteint un nouveau sommet de 450 $.

Binance Coin (BNB) s’est rétabli lundi, établissant un creux plus élevé de 395 $ avant d’augmenter à nouveau mardi. Le précédent swing haut a été cassé, permettant au BNB d’atteindre la prochaine résistance à 460 $.

Binance Coin est tombé pour tester la barrière haute de 440 $ avant le swing comme support, avec une petite réaction qui a suivi. Aucune vente supplémentaire hier n’était apparente, de sorte que le BNB/USD est revenu sur une tendance haussière au cours des 24 heures précédentes.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion et

Le marché de Binance Coin aujourd’hui promet de nouveaux gains au cours des prochaines 24 heures malgré le mauvais sentiment à travers les crypto-monnaies. Plusieurs nouveaux records pour les prix des crypto-monnaies ont été établis au cours des dernières semaines, mais maintenant le marché ralentit, les volumes de transactions diminuant considérablement. Cela est susceptible d’affecter bientôt les prix des pièces de monnaie Binance.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.