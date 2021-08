Le BNB/USD devrait augmenter avant minuit Crypto nouveaux médias

in

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : Aperçu général des prix

Vers la clôture du graphique d’analyse des prix Binance d’hier, le BNB/USD s’échangeait dans une tendance négative. Cependant, lorsque le graphique des prix quotidiens a décollé, les acheteurs contrôlaient le marché, faisant du commerce BNB/USD dans une tendance haussière à un sommet intrajournalier de 481,4 $.

L’élan haussier n’a pas duré longtemps avant que les acheteurs ne deviennent plus robustes et fassent chuter le prix dans un coin descendant à des creux intrajournaliers de 472,2 $, où la tendance baissière a rencontré une forte résistance de la part des haussiers, fixant le prix à une tendance à la hausse.

Source Coin360

La vue générale de la carte thermique de la crypto-monnaie est baissière car la plupart des barres sont rouges. La plus grande monnaie numérique BTC a subi une perte de -1,6, et elle se négocie actuellement à quelques milliers de dollars en dessous de 49 000 $. (ETH), se négocie également dans une tendance baissière, ETH/USD a enregistré une baisse de plus de 1 pour cent fixant son prix à 3,2 000 $.

La plupart des altcoins se négocient dans la même tendance négative. La pièce meme se négocie à 0,27 $, soit une baisse de plus de 2% par rapport au prix d’hier. Bien que Terra ait connu un bon week-end aujourd’hui, il a enregistré une baisse de plus de 2%. Selon la carte thermique, la pièce Binance se négocie également dans une tendance baissière avec des pertes de -3 pour cent, ce qui porte son prix à 475 $ à l’écriture.

Mouvement du prix des pièces de monnaie Binance au cours des dernières 24 heures : le BNB tombe à 480 $

Au cours des dernières 24 heures, le BNB/USD a évolué dans une fourchette de 472 $ à 490 $, indiquant une faible volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a chuté à 2,07 milliards de dollars, soit une baisse de 3 %, tandis que sa capitalisation boursière a chuté de 1 %, ce qui représente une capitalisation boursière totale de 74,04 milliards de dollars.

Graphique de 4 heures BNB/USD : les taureaux font leur retour

Source : Tradingview

Sur le graphique d’analyse des prix Binance sur quatre heures, les bandes de Bollinger semblent s’élargir, ce qui signifie que le marché est modérément volatil. Le prix BNB/USD se rapproche de la bande supérieure de Bollinger, ce qui signifie que les prix vont dans la région de surachat, les acheteurs pourraient avoir pris les roues des puissants ours et se préparer à une flambée des prix BNB/USD

En regardant le graphique en 4 heures, nous pouvons voir le prix de Binance approcher à nouveau 480 $ alors que les taureaux sont prêts pour une nouvelle tentative de percée.

La ligne MACD a franchi la ligne rouge signalant une tendance haussière. Malgré les performances médiocres du BNB au petit matin, le prix pourrait augmenter au cours des prochaines 24 heures, car de nombreux indicateurs techniques suggèrent un marché favorable au cours des prochaines séances de bourse.

Tableau d’analyse des prix BNB/USD sur 1 heure

Source : Tradingview

Le RSI est légèrement au-dessus des 60, et il semble aller vers la zone de surachat. Cela indique une possible domination haussière dans quelques heures à venir.

L’équilibre de l’indicateur de puissance est supérieur à -0,5, ce qui signifie que la pression d’achat a dépassé la pression de vente. Cela signifie que le prix BNB/USD devrait augmenter selon l’analyse des prix de Binance.

Analyse du prix de Binance Coin : Conclusion

Au petit matin, la pièce Binance s’est échangée dans une dynamique baissière. Cependant, quelques heures plus tard, le marché est devenu amical pour les commerçants et le marché devrait être plus haussier dans les prochaines 24 heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.