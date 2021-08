Le BNB/USD s’est redressé à 497 $, manquant la cible supérieure de seulement 3 points ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Binance Coin est haussière aujourd’hui. Le BNB/USD s’est négocié dans une fourchette de 486 $ à 497

L’analyse des prix de Binance Coin est haussière aujourd’hui après que la pièce a dépassé 480 $ dans la région de 490 $, en deçà de l’objectif de 500 $ de seulement 3 points. Nous nous attendons donc à ce que Binance Coin se redresse et récupère une partie des pertes de jeudi dans les prochaines 24 heures.

Le marché général des devises numériques se négocie à la hausse, la majorité des pièces enregistrant des gains records sur 24 heures. BTC, ETH et ADA ont enregistré des gains de 4,5, 4,8 et 3,7% du jour au lendemain.

Mouvement du prix de Binance Coin au cours des dernières 24 heures : BNB/USD reteste le niveau de 490 $

Selon notre analyse des prix de Binance Coin sur 24 heures, le BNB/USD s’est négocié dans une fourchette de 486 $ à 497. La fourchette moyenne suggère une volatilité modérée sur le graphique de 24 heures. Binance Coin a connu une baisse de 28% de son volume de trading quotidien pour atteindre un total de 2,6 milliards de dollars. Selon Coin Market Cap, le jeton d’échange a connu une augmentation de 2% de la capitalisation boursière pour un total de 82,09 milliards de dollars. BNB est classé numéro 4 dans l’ensemble par capitalisation boursière.

Graphique BNB/USD sur 4 heures : BNB/USD vise 510 $ ?

Selon notre graphique d’analyse des prix Binance Coin en 4 heures, le BNB/USD a légèrement baissé en dessous de la barre des 490 $ et a un prix au moment de la presse de 488 $. La pièce pourrait établir une base solide à 490 $ pour soutenir une forte tendance à la hausse contre la résistance de 500 $.

Source : TradingView

L’histogramme MACD sur notre analyse des prix de 4 heures de Binance Coin est devenu rouge et suggère qu’une dynamique baissière a déjà pris le contrôle du marché. L’élan du BNB n’a diminué que dans les heures qui ont suivi la chute de la pièce au-dessus de 490 $. Les EMA de 12 et 20 jours sont en hausse et indiquent une divergence haussière claire à moyen terme.

Notre indicateur RSI sur l’analyse du prix des pièces Binance pointe vers 49, une zone neutre, et se dirige vers la région de surachat. Si le RSI parvient à atteindre l’indice 50, les taureaux pourraient dominer le marché et pousser le prix au-dessus de 500 $. La position basse de l’indice suggère qu’il y a beaucoup de place pour une épidémie décisive.

Les bandes de Bollinger sont élargies pour suggérer une volatilité commerciale élevée sur le graphique journalier. Leur expansion signale également un sentiment positif selon lequel les taureaux pourraient déclencher une tendance haussière à long terme de sitôt.

Analyse du prix des pièces de monnaie Binance : conclusion

Les traders doivent s’attendre à une tendance haussière dans les prochaines 24 heures, comme le montre notre analyse des prix de Binance Coin ; les taureaux visent à établir un plancher solide qui soutiendra la tendance haussière à 500 $. En attendant que cela se produise, consultez certains de nos articles sur les NFT et la décentralisation.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.