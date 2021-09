Le bœuf de Calvin Johnson avec les Lions et sa demande de 1,6 million de dollars, expliqués

Calvin Johnson est, sans aucun doute, l’un des plus grands joueurs Lions de tous les temps. À son apogée, le receveur était une force imparable dans la ligue, destinée non seulement à Canton, mais aux plus hauts sommets du livre des records – dont on parle à voix basse avec Jerry Rice et Randy Moss.

Puis, à l’âge de 29 ans, il a terminé. Imitant étrangement la retraite anticipée d’une autre légende de Detroit, Barry Sanders, Johnson a décidé de s’éloigner de sa carrière dans la NFL avec son corps et son esprit toujours intacts. Depuis, il s’est donné beaucoup de mal avec l’organisation.

Johnson n’a pas remercié les Lions lors de sa cérémonie du Temple de la renommée, bien que Detroit soit la seule équipe pour laquelle il ait jamais joué. La majeure partie de cela découle d’un différend sur 1,6 million de dollars que les Lions ont fait rembourser à Johnson après sa retraite. Maintenant, qu’il est prêt à réparer les clôtures, mais seulement si Detroit lui rembourse l’argent, en échange de ce qu’il ne fait rien en retour. Pour certains, c’est un petit prix à payer pour ramener une icône dans le giron.

Qu’est-ce qui a conduit à ce point ? Pourquoi Johnson exige-t-il le paiement de l’équipe ? Et Detroit sera-t-il prêt à donner de l’argent pour rien, à part l’opportunité d’embrasser à nouveau un athlète qui change la donne ?

Le bœuf entier est centré sur la santé de Johnson

De 2008 à 2013, Johnson était un homme de fer. Un receveur apparemment d’un autre monde qui n’avait raté que trois matchs, bien qu’il soit le receveur le plus physique de la NFL. Ce n’était pas seulement la taille ou la vitesse de Johnson qui faisait de lui un athlète transcendant, mais sa volonté de faire tout ce qui lui était demandé sur le terrain – et cela incluait de mettre son propre corps en jeu.

Pour tout le crédit que Matthew Stafford obtient à juste titre pour son temps en tant que QB de Detroit, il était un passeur assez négligent. Une partie de sa nature de gros jeu signifiait souvent que les récepteurs étaient laissés haut et secs, étant invités à attraper des passes hautes difficiles et à être effacés dans le processus. C’est en partie ce qui a conduit au romantisme de la connexion Stafford / Johnson, mais dans les coulisses, cela faisait des ravages.

Dans une interview de 2019 avec Sports Illustrated, Johnson a expliqué à quel point les années passées à attraper quoi que ce soit dans son code postal étaient dommageables.

Il s’est habitué aux commotions cérébrales. « Bam, frappe le sol très fort. Je vois des étoiles ; Je ne vois pas bien », dit-il. « Mais je sais que dans quelques minutes, tout ira bien. Parce que je l’ai déjà fait de nombreuses fois.

Selon son estimation, Johnson a subi neuf commotions cérébrales au cours de sa carrière de neuf ans à Detroit. Le problème n’était pas nécessairement les coups sûrs, bien que préoccupant, c’était le manque d’attention qu’il ressentait de la part des Lions. C’était une responsabilité pour la NFL d’avoir un joueur vedette discuter des commotions cérébrales dans un forum public, donc avec un examen public à la suite du suicide de Junior Seau, censé être lié à CTE, lorsque Johnson a déclaré aux médias qu’il avait subi une commotion cérébrale qui était n’a pas été autorisé, mais a continué à jouer, tout le monde est resté en état d’alerte.

«Je savais que j’avais été commotionné parce que je me suis évanoui. Je ne voyais pas bien. Et ils voulaient que je change mon histoire. La plupart du temps, dit-il, il a subi des commotions cérébrales parce que dans sa NFL, c’est ainsi que vous gagnez l’employé du mois.

Au début de sa carrière, c’est ici que Johnson a commencé à se méfier de la façon dont sa santé était traitée par les Lions. Parallèlement aux commotions cérébrales, il y a eu des blessures au pied, à la cheville, aux deux genoux – et un doigt mutilé qui faisait saillie à un angle. Johnson allègue que lorsqu’il a discuté de la résolution de ces problèmes avec les Lions, leur plan était toujours le même.

Il dit que le personnel de formation lui a dit de le faire réparer après sa retraite. “Il ne s’agit pas du bien-être des joueurs”, a déclaré Johnson, qui dans sa carrière n’a raté que neuf matchs. Il s’agit simplement d’avoir ce produit.

Afin de faire face à la douleur et de se mettre dans un endroit pour jouer chaque semaine, Johnson dit qu’il fumait du cannabis chaque semaine juste pour être prêt pour le jour du match. Finalement, avant sa 10e saison dans la ligue, il a décidé que cela n’en valait plus la peine. Johnson a décidé de quitter le football et de donner enfin à son corps une chance de guérir.

Alors, d’où viennent les 1,6 million de dollars?

Lorsque Johnson a pris sa retraite en mars 2016, les Lions ont ordonné qu’il rembourse 1,6 million de dollars de la prime à la signature sur l’extension à long terme qu’il a signée en 2012. Contractuellement, les Lions avaient le droit de demander le remboursement, mais c’était un geste extrêmement mesquin. .

Techniquement, Detroit aurait pu rechercher un règlement de 3,2 millions de dollars, mais a agi comme s’ils étaient gracieux en n’exigeant que la moitié de Johnson. Gardez à l’esprit qu’il s’agissait d’argent qui ne pouvait être utilisé pour aucun mouvement de la liste, ni pour renforcer le plafond – il était purement conçu comme une punition pour que Johnson ait décidé de se retirer du match.

Bien sûr, Calvin Johnson était riche, mais l’argent qu’il gagnait était pâle par rapport à la propriétaire de l’époque, Martha Firestone Ford, d’une valeur estimée à 1,45 milliard de dollars. Voulant juste mettre tout le chapitre derrière lui, Johnson a payé l’argent et a juré qu’il ne mettrait plus jamais les pieds dans les installations des Lions. Il avait l’impression que le temps, les efforts et les sacrifices qu’il avait consentis année après année pour perdre des équipes n’étaient pas appréciés, sa santé n’était pas prise au sérieux, puis quand il a finalement fait un geste pour prendre soin de lui au-dessus de l’organisation, ils sont allés après lui financièrement.

Les Lions ont essayé de se racheter… en quelque sorte

La chose importante à comprendre ici est que Johnson n’a pas besoin d’argent. Ce n’est pas le but de ce paiement souhaité. Pour lui, c’est le principe et la symbologie de le faire se sentir à nouveau le bienvenu.

Au lieu de cela, les Lions ont fait une sorte de contre-offre, proposant de rembourser 1,6 million de dollars sur trois ans, demandant à Johnson de travailler 28 heures par an pour les dates promotionnelles. Johnson a refusé, affirmant que cela montre qu’ils ne sont pas sérieux au sujet de l’offre – alors que les Lions prétendent qu’ils ne sont pas autorisés à effectuer un paiement forfaitaire en vertu des règles de la ligue, mais les détails de cette réclamation sont au mieux incertains.

Cela revient à un problème clé : lorsqu’un joueur de l’impact et de l’importance de Johnson prend sa retraite, les équipes ne demandent pas le remboursement de leurs primes de signature. Ce n’est tout simplement pas fait. Johnson avait l’impression d’avoir été distingué et puni, et maintenant la proposition de “faire amende honorable” équivaut à essayer de gagner plus d’argent avec Johnson.

Cette relation peut-elle être réparée ?

Oui, je veux dire, si Detroit le veut vraiment. Johnson a déclaré qu’il était ouvert à une réunion avec les Lions afin qu’il puisse à nouveau faire partie de l’équipe, mais ce processus de nickel et de dix cents dans lequel l’organisation est impliquée a interrompu les discussions.

Un joueur de la grandeur de Johnson fait partie de l’héritage des Lions. Les fans méritent d’apprécier ses talents et de le revoir sur Ford Field. La seule erreur plus grave que l’avarice de prendre son argent en premier lieu serait de permettre à ce bœuf de continuer – et la balle est dans le camp des Lions. En ce moment, ils continuent de tâtonner.