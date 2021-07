Le boeuf de Chris Paul avec l’arbitre Scott Foster, a expliqué

Chris Paul n’aime vraiment pas l’arbitre NBA Scott Foster. Le meneur vedette a été un critique virulent du vétéran officiel tout au long de sa carrière, et il a les chiffres pour étayer son ressentiment.

Paul a perdu ses 12 derniers matchs des séries éliminatoires alors que Foster faisait partie de l’équipe d’arbitrage. La seule fois où l’équipe de Paul a remporté un match avec Foster installé comme arbitre, c’est lorsque Paul a été retenu alors qu’il était dans le protocole de santé et de sécurité de la ligue lors du match 2 de la finale de la Conférence de l’Ouest. Phoenix a remporté ce match sur le tristement célèbre dunk ‘Valley Oop’ de Deandre Ayton au buzzer.

Le grief de Paul contre Foster sera mis à l’épreuve lors du sixième match de la finale NBA 2021. Foster fait partie de l’équipe d’officiels pour le match de mardi soir avec les Suns face à l’élimination alors qu’ils traînent 3-2 dans la série avec le match à Milwaukee.

Paul et les Suns ont déjà perdu un match dans ces finales qui était arbitré par Foster. Les Bucks ont remporté leur première victoire dans la série lors du troisième match avec Foster qui a corrigé le match.

Foster l’a-t-il vraiment pour le CP3 ? Voici quelques-uns des commentaires critiques que Paul a faits au sujet du fonctionnaire ces dernières années.

Les problèmes de Chris Paul avec Foster remontent à sa première course en séries éliminatoires

Paul a atteint les séries éliminatoires pour la première fois au cours de la troisième année de sa carrière lorsqu’il a mené les Hornets de la Nouvelle-Orléans à un revirement choquant qui a vu l’équipe à égalité pour le quatrième meilleur record de la NBA à 56-26 cette année.

Les Hornets de Paul ont battu les Mavericks de Dallas en cinq matchs au premier tour, puis se sont heurtés au champion en titre San Antonio Spurs. Les Hornets ont remporté les deux premiers matchs, mais ont perdu la série lors du septième match. Foster faisait partie de l’équipe d’officiels lors de ce dernier match.

Paul a déclaré que Foster lui avait rappelé qu’il travaillait lors de son tout premier match 7 lorsque les deux ont partagé le terrain lors d’un match 7 dans la bulle lors des éliminatoires de la NBA 2020. Quelle chose bizarre pour un arbitre de dire à un joueur.

Le gardien du Thunder Chris Paul a déclaré que l’arbitre Scott Foster avait tenu à lui dire avant la défaite du septième match contre le Thunder ce soir qu’il avait également annulé sa défaite du septième match contre les Spurs en 2008 lorsque CP était avec les Hornets. – Marc J. Spears (@MarcJSpears) 3 septembre 2020

Les Rockets de Chris Paul n’ont pas pu gagner un match éliminatoire dirigé par Scott Foster

Paul a été échangé des Hornets aux Clippers de Los Angeles en 2011 et a immédiatement aidé à revitaliser la franchise. Les Clippers n’ont jamais dépassé le deuxième tour avec Paul dans l’équipe, principalement en raison d’un manque de chance avec les blessures et les affrontements. Lorsque Paul a été échangé aux Rockets, son boeuf avec Foster a commencé à devenir public.

Les Rockets de Paul seraient allés 0-6 dans les matchs éliminatoires arbitrés par Foster. Après avoir reçu une faute technique lors d’une défaite en janvier 2018, Paul a déclaré que l’officiel était “Scott Foster à son meilleur”.

Après une défaite en février 2019, James Harden et Paul ont chacun appelé Foster après le match. Harden a déclaré que Foster ne devrait plus être autorisé à arbitrer les matchs des Rockets et a qualifié Foster de « impoli et arrogant », affirmant qu’il ne pouvait pas avoir de conversation avec lui pendant le match.

Paul est intervenu pour dire qu’il avait rencontré la ligue à propos de Foster dans le passé et qu’il ne savait pas ce qu’il pouvait faire d’autre.

L’équipe Thunder de Chris Paul a perdu un match 7 contre les Rockets dans la bulle

Paul a été échangé contre Russell Westbrook en 2019 et avait de faibles attentes lorsqu’il a rejoint le Thunder d’Oklahoma City. Alors que peu de gens s’attendaient à ce que Paul dure la saison à OKC, il a fini par livrer une saison All-Star et mener le Thunder à la tête de série n ° 5 des séries éliminatoires lors de la bulle de redémarrage de la ligue.

Le Thunder et les Rockets ont disputé une formidable série de premier tour qui a duré sept matchs, les Rockets l’emportant pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Après la défaite du match 7, Paul a de nouveau critiqué Foster pour l’avoir sifflé pour un retard dans l’appel du match.

Paul a de nouveau critiqué Foster après avoir perdu le match 3 contre les Lakers



Paul a été échangé aux Phoenix Suns cette saison et a dirigé une équipe qui n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis 2010 à la deuxième tête de série de la Conférence Ouest. Les Suns ont fait un match difficile au premier tour contre les Lakers de Los Angeles et ont perdu le match 3 pour s’incliner 2-1 dans la série.

Paul a fustigé Foster après le match 3 et a cité son record dans les matchs que l’officiel appelait.

“Si j’étais un parieur, 11 matchs d’affilée”, a déclaré Paul. “Onze matchs d’affilée.”

Maintenant, Scott Foster officie le plus grand match de la carrière de Paul dans le match 6 de la finale NBA 2021

Si les Suns perdent, leur saison est terminée, tout comme la meilleure chance de Paul de remporter un championnat NBA.

Le record de défaites de Paul contre Foster n’est-il qu’une coïncidence ? Le jeu 6 peut enfin nous donner la réponse.