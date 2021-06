Le bœuf de Kevin Durant et Scottie Pippen, expliqué

in

Il y a du bœuf NBA frais et intergénérationnel entre Kevin Durant et Scottie Pippen après que l’ancienne star des Bulls a fait des commentaires très critiques sur la performance de Durant en séries éliminatoires.

Tout a éclaté en raison d’une interview dans GQ avec Tyler R. Tynes, dans laquelle Pippen critiquait le jeu de Durant lors du match 7 contre les Bucks. Le moment clé a été dû au fait que Durant a raté le coup gagnant du match en prolongation, même après avoir presque remporté le match en temps réglementaire avec un seau incroyable dans les dernières secondes. Malheureusement, l’orteil de Durant était sur la ligne des trois points et le panier a simplement forcé OT au lieu de gagner le match.

« Il doit apprendre à utiliser ses équipes. Il doit apprendre à préparer ses coéquipiers à être meilleurs. C’est tout », a déclaré Pippen, lorsqu’on lui a demandé ce que Durant a encore à apprendre. « Il prenait tous les coups. Tu as joué tout le jeu, mon frère ! Et ils ont des gars qui vous fatiguent physiquement. Tu vas perdre.

Pippen a ensuite comparé Durant à LeBron James, insinuant que LeBron est un joueur beaucoup plus intelligent qui n’aurait pas du tout tenté le tir égalisateur.

« Il ne va pas prendre ce coup. Il va être plus intelligent », a plaisanté Pippen, « Il va forcer une double équipe. C’est ce que KD n’a pas pu faire. Il était tellement épuisé qu’il ne pouvait même pas aller au seau.

Maintenant, c’est une critique assez curieuse de Durant. Il était vraiment le seul membre des Nets à vraiment jouer à son potentiel dans le match 7, ayant besoin de prendre le relais pour James Harden une nuit où Harden tirait à 29% sur le terrain, et un terrible 2-12 sur trois, tandis que Joe Harris était également en difficulté. Avec le match en jeu, il n’y avait vraiment aucun autre joueur qui avait du sens pour tirer ce coup. Donc, considérer cela comme son échec est tout à fait bizarre.

L’histoire ne s’arrête pas là, loin de là. Tout le monde dans le monde devrait savoir à ce stade que si vous dites quelque chose à propos de Durant en ligne et que vous y attachez votre nom, il arrive. Cela n’a pas pris longtemps.

Le grand Scottie Pippen n’a-t-il pas refusé d’entrer dans le match pour le dernier tir parce qu’il avait l’impression que son entraîneur avait préparé le jeu pour un meilleur tireur ?? – Kevin Durant (@KDTrey5) 24 juin 2021

Ce gars Scott voulait aussi profiter de son été alors il a choisi de se réadapter pendant la saison lol yo @ScottiePippen ILS ONT SUIVI PHIL, PAS VOUS !!! – Kevin Durant (@KDTrey5) 24 juin 2021

Déchargeant les deux barils, Durant est allé après deux moments tristement célèbres dans le passé de Pippen. La première est une référence à la finale de la Conférence Est de 1994, mentionnée dans le documentaire The Last Dance. Avec Jordan à la retraite, les Bulls sont revenus en séries éliminatoires, mais dans le dernier moment critique de la série de Chicago contre les Knicks, l’entraîneur Phil Jackson a élaboré le jeu final pour que Toni Kukoc prenne le dernier coup, pas Pippen. Pippen, tellement furieux qu’il n’a pas eu la chance de sortir de l’ombre de Jordan pour de bon, était tellement en colère qu’il a refusé d’entrer dans le match. Une décision qui a terni à jamais la réputation de Pippen, et qu’il soutient en disant à GQ :

« Après tout ce que j’ai vécu avec cette organisation, maintenant tu vas me dire de sortir le ballon et de le lancer à Toni Kukoc ? Vous m’insultez. C’est ce que j’ai ressenti.

Le deuxième tweet de Durant, un autre coup sur Pippen, faisait référence à la fin de la saison 1996-97, lorsque Pippen a dû être opéré, mais a décidé de ne pas passer sous le couteau avant la fin de l’été, manquant une partie importante de la saison 1998. Il a tristement dit “Je ne vais pas foutre en l’air mon été” pendant The Last Dance.

Pippen n’a pas répondu à Durant, et il y a probablement de bonnes chances qu’il ne le fasse pas (et il ne devrait pas le faire). Boeuf avec Kevin Durant est une mauvaise, mauvaise idée – surtout lorsque la base de ce boeuf est au mieux inégale. Une chose est sûre : il n’y a pas d’amour perdu entre les deux, et cela pourrait mijoter pendant un moment.