Le bœuf de Marcus Smart et Joel Embiid remonte à leurs jours de collège

Marcus Smart et Joel Embiid illustrent parfaitement la composition d’un bœuf moderne. Deux mecs avec des personnalités complètement différentes, poursuivant les mêmes objectifs, dont le boeuf a été déclenché par un bon vieux shitposting à l’université.

Ce n’est un secret pour personne qu’Embiid est un troll. L’homme se fait appeler Joel « Troel » Embiid sur ses plateformes de médias sociaux, donc ce n’est pas comme s’il cachait le fait qu’il était prêt à saisir l’occasion de se moquer des autres joueurs de la NBA.

Mais la pêche à la traîne n’a rien de nouveau pour Embiid et c’est quelque chose qu’il pratique depuis un bon moment. Sa toute première publication sur Instagram en 2014, contrairement à la plupart des gens, n’était pas un selfie. Ce n’était pas non plus une image saine de lui et de sa famille ou même une image mignonne de son chien faisant quelque chose de stupide. Au lieu de cela, Embiid a choisi la violence et a téléchargé une photo de lui en train de tremper Marcus Smart à l’université. Vous devez respecter l’engagement envers le style de vie des trolls.

Comme Embiid, Smart est le même mec depuis ses années de collège. Il a toujours été le gars que vous préférez avoir dans votre équipe plutôt que de jouer contre. Plonger pour les balles lâches, installer des écrans durs et exagérer chaque appel fautif, Smart est la véritable définition de tous les gaz et pas de freins. Jouer avec ce type d’attitude fougueuse lui a valu beaucoup de succès en NBA, mais cela a également conduit à pas mal de problèmes.

Donc, je suis sûr que vous pouvez imaginer le résultat de mettre un troll sur le même terrain que le gars qui joue chaque possession comme si c’était sa dernière mène à de bons résultats, non? Lol bien sûr que non! Vous êtes venu ici pour du bœuf. Et quand ces deux-là sont ensemble sur le terrain, ils servent de belles coupes. Alors asseyez-vous, détendez-vous et dégustez du bœuf épicé.