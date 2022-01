Le bœuf hilarant d’Elmo avec Rocco le rocher – oui, un rocher – expliqué

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher toute votre vie, vous savez qui est Elmo.

C’est le petit muppet rouge de Sesame Street qui semble littéralement être l’ami de tout le monde. Il est toujours si gentil et encourageant et essaie toujours d’apprendre de nouvelles choses, c’est aussi pourquoi il est un incontournable dans tant de ménages remplis de tout-petits.

C’est sur l’écran. En dehors de ça, Elmo fait une super poupée. Les jouets Tickle-Me Elmo ont également eu la communauté des tout-petits dans un étouffement depuis des décennies maintenant. Les enfants adorent ces choses. Je suis presque sûr que j’en ai eu un à un moment de ma vie aussi.

Elmo est juste la chose la plus douce au monde. Sauf pour… quand il s’agit d’une chose. Un rocher. Oui, un rocher.

Rocco le rocher pour être précis. Laisse-moi expliquer.

Elmo a du boeuf avec quelqu’un ? Nan, c’est impossible



Non c’est vrai! Je promets. Elmo déteste vraiment, vraiment Rocco the Rock, qui est l’ami imaginaire de son copain Zoe.

Et il est tout à fait logique que Zoe ait une amie imaginaire étant donné qu’elle a soi-disant 3 ans dans la série. Mais le rocher gêne toujours Elmo et il le déteste absolument.

Pourquoi Elmo déteste-t-il ce rocher ?



Le rocher gêne toujours Elmo, mec. Zoe traite le rock comme s’il s’agissait d’une personne réelle dans la série alors que nous savons tous que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une vraie personne. Il n’a pas besoin de choses humaines.

Nous savons que. Les enfants le savent. Elmo le sait. La seule qui ne le sait pas est Zoé. Elle trébuche, vous tous. Elmo a raison.

Non, mec. Donne moi un exemple



OK, donc il y a eu une fois où Zoe a dit à Elmo qu’il ne pouvait pas avoir un biscuit à l’avoine et aux raisins secs juste là parce que Rocco voulait le manger.

Rocco le rocher. Sans bouche. Je voulais manger le cookie.

Zoe dit à Elmo qu’il ne peut pas avoir le cookie parce que Rocco veut manger et que notre petit ami rouge en a vraiment assez de ces manigances.

Il crache juste là. Zoé trébuche.

Je veux dire, Elmo n’a pas tort ici



Non, il ne l’est pas. Il y a eu aussi le moment où Rocco a interrompu la récréation d’Elmo avec Gabby pour dire à tout le monde, apparemment, qu’il ne voulait pas dire l’alphabet.

Et Elmo voulait très, très clairement dire l’alphabet.

Wow, ce rocher est une sorte de crétin, n’est-ce pas ?



Ouais. Un autre bon exemple est le moment où Elmo a voulu compter et Rocco aurait, selon Zoe, commencé à compter pour lui.

Elmo était échauffé.

Elmo en avait assez de ce rocher.

Pauvre, pauvre Elmo



Pauvre Elmo ? Non, mec. C’est hilarant. Je n’ai jamais vu Elmo se mettre aussi en colère avant. Et, apparemment, c’est une chose qui dure depuis une minute.

Internet a bien ri de tout cela. Les blagues fusaient.

“You can’t have that cookie, Elmo, Rocco wants to eat it!”

“HOW?!? How is Rocco gonna eat that cookie, Zoe?!” https://t.co/0mzq2RHU43 pic.twitter.com/dTaiKDFZ3n

— Tom Zohar (@TomZohar) January 4, 2022