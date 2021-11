Le bœuf Kanye et Drake est officiellement terminé

Le bœuf Kanye et Drake est terminé alors que les deux rappeurs s’associent pour un concert-bénéfice à Los Angeles.

Kanye West organise le concert-bénéfice d’une nuit le 9 décembre au LA Coliseum. « Free Larry Hoover » mettra en vedette Drake et les deux rappeurs écraseront leur bœuf pendant le concert. Kanye dit que le concert vise à sensibiliser et à soutenir Larry Hoover et la réforme des prisons et des peines.

Hoover est le co-fondateur des Gangster Disciples et a été reconnu coupable de meurtre et d’autres accusations en 1997. Il purge actuellement six peines d’emprisonnement à perpétuité, mais Kanye a concentré ses efforts de réforme pénitentiaire sur le cas de Hoover. En 2018, le rappeur avait demandé au président Donald Trump d’accorder la clémence à Hoover.

« Je crois que cet événement non seulement sensibilisera à notre cause, mais prouvera aux gens du monde entier combien nous pouvons accomplir davantage lorsque nous mettons notre fierté de côté et nous unissons », a déclaré Kanye dans un communiqué.

Le concert « Free Larry Hoover » sera le premier concert de Kanye en cinq ans. Ce sera également le premier spectacle de Drake après ce qui s’est passé à Astroworld plus tôt ce mois-ci. Drake fait face à une montagne de poursuites aux côtés de Travis Scott, Live Nation et d’autres organisateurs d’événements et services de sécurité.

La dernière collaboration officielle de Draken et Kanye était « Glow », sorti en 2017.

Larry Hoover Jr. est apparu sur l’album Donda de Kanye dans le morceau « Jesus Lord » pour parler de son père. Hoover Jr. a parlé à TMZ et a demandé à Drake et Kanye de mettre fin au bœuf. « Ce serait énorme. C’est comme Michael Jackson et Prince, celui que nous n’avions jamais vu, et ça va être un effet d’entraînement. Nous avons besoin d’unité et de paix dans cette communauté hip-hop », a déclaré Hoover Jr. lors de cette interview.

Le bœuf Kanye et Drake a fait couler le thé sur Twitter, surtout après que Kanye est apparu dans un épisode du podcast Drink Champs. Dans cette interview, Kanye a reproché à Drake d’être l’instigateur de leur mauvais sang et qu’il ferait «absolument» une bataille de Verzuz contre Drake.

« Absolument, mais j’aurais besoin d’environ quatre personnes à la fois contre moi », dit Kanye. « J’ai besoin de producteurs ; J’ai besoin de gens qui font de bons albums. J’ai besoin de gens qui font des succès radio. J’ai besoin de chaque Gémeaux, en particulier.