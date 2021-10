Le bœuf Ozzie Guillén-Bobby Jenks a été frit par le fils de Guillen

Personne n’aurait pu prédire que Bobby Jenks et Ozzie Guillén feraient du bœuf.

Bobby Jenks n’aurait pas de carrière sans les White Sox. Un lanceur de ligue mineure avec une balle rapide à trois chiffres, ses problèmes d’alcool le rendaient ingérable et il était sur le point de quitter le baseball professionnel. Jusqu’à ce que les White Sox décident de tenter leur chance contre lui.

C’est donc un peu étrange qu’il se dispute avec le manager des White Sox qui lui a donné une seconde chance. Oui, d’accord, Ozzie Guillén est un gars franc qui n’a pas peur d’ébouriffer les plumes, mais Guillén avait des raisons d’aimer Bobby ! Ils ont remporté les World Series dès leur première année ensemble ! Et Bobby a sauvé les jeux 1 et 4 ! Qu’est-ce qu’il y a à bouffer ?!

Eh bien, voici le problème : lorsque votre relation commence sur une note aussi élevée, il peut être difficile de maintenir la magie. Alors que la vitesse de Bobby diminuait, Guillén avait moins de raisons de l’aimer. Jenks a finalement perdu la place la plus proche et les White Sox ont refusé son contrat en 2010. Jenks était amer et a fait des commentaires négatifs sur Guillén dans la presse.

À ce moment-là, le fils adulte de Guillén a attaqué sans pitié Bobby dans une explosion sur Twitter, l’accusant d’avoir des problèmes d’alcool et de couple, le traitant de merde, de lâche et d’« idiot à la barbe jaune ».

Et bien sûr, Ozzie Guillén était parfaitement capable de se défendre, ce qu’il a fait. C’est là qu’intervient la menace d’une déchirure de la gorge.

Savourez ce bœuf rapide, chaud et frit.