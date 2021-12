Le bœuf Pat Riley-Danny Ainge a mariné pendant plus de 30 ans, puis est devenu très épicé très rapidement

Pat Riley et Danny Ainge se sont affrontés dans le cadre de la rivalité Los Angeles Lakers-Boston Celtics, y compris plusieurs confrontations en finale de la NBA. Ils étaient de chaque côté de l’une des plus grosses bagarres de la NBA, l’éruption des Knicks-Suns de 1993. Ils se sont entraînés les uns contre les autres au milieu des années 90. Ces gars ont passé beaucoup de temps à s’opposer, mais rien de tout cela n’était du bœuf.

Mais des décennies après le début de leurs carrières parallèles, Riley et Ainge sont devenus des dirigeants rivaux – pour les Celtics et le Miami Heat, respectivement – ​​et une fois provoqués, leur animosité mutuelle a soudainement vu le jour. Le bœuf exécutif est une toute autre saveur, l’étoffe des communiqués de presse et des transactions apparemment pointues comme l’accord choquant de Ray Allen.

Ce bœuf a mis du temps à mariner, mais pendant la brève période où il a éclaté, c’était assez drôle. Retraçons la longue et silencieuse accumulation qui a précédé un tiff public pendant des siècles.