Le bogue d’Apple Mail m’a conduit à l’application de messagerie Spark, et j’aime ça

J’ai décrit le bogue Apple Mail que j’ai rencontré avec mon nouveau MacBook Pro, que j’ai été soulagé de constater qu’il ne s’agissait pas d’un défaut matériel mais plutôt d’un bogue macOS affectant à la fois les Mac Apple Silicon et Intel.

Cela a rendu Mail inutilisable pour le moment, ce qui m’a amené à essayer – et à aimer vraiment – le client de messagerie Spark.

J’avais l’habitude d’essayer de nouveaux clients de messagerie assez régulièrement, juste pour voir ce qui existait, et j’ai utilisé quelques applications tierces pendant de longues périodes – Postbox étant l’une et Airmail une autre.

Mais à un moment donné, j’ai décidé que la vie était trop courte et je me suis davantage standardisé sur les propres applications d’Apple pour Mail et d’autres choses.

Bogue Apple Mail

L’erreur de mémoire d’application, cependant, m’a forcé la main. J’ai demandé à mes collègues quelles applications de messagerie ils recommanderaient pour le Mac et j’ai reçu un bon aperçu de Spark, répertorié dans notre résumé des «meilleures applications de messagerie pour Mac» plus tôt dans l’année.

Je ne vais pas écrire une critique complète pour la simple raison que je ne la connais pas encore assez bien. C’est une période relativement chargée sur plusieurs fronts, donc ma priorité a été de faire fonctionner ma messagerie comme avant, en termes de filtrage, etc., plutôt que d’explorer ce que l’application peut faire d’autre.

Je dois dire que je ne pense pas que l’application soit super intuitive. Par exemple, un paramètre simple comme faire apparaître des noms de compte plutôt que des adresses e-mail dans la barre latérale n’était pas là où je m’y attendais. Mais cela mis à part, c’était indolore à mettre en place.

Vues de l’application de messagerie Spark

Une chose que j’aime beaucoup, c’est que vous pouvez basculer très simplement entre ce que Spark appelle la vue « Classique » – tous vos courriers dans l’ordre inverse des dates – et sa propre vue Smart. Ce dernier est la propre tentative de Spark de trier votre courrier électronique en catégories, telles que courrier personnel (Personnes), Notifications et Bulletins d’information. C’est très utile une fois que vous l’avez apprivoisé, mais au départ, je voulais juste une vue de type Mail, et il y a encore des moments où c’est plus pratique – donc j’aime que vous puissiez tabuler entre les deux vues.

Personnellement, j’ai trouvé la catégorisation des notifications et des newsletters de Spark plutôt aléatoire, alors je les ai désactivées. Cependant, j’aime beaucoup les trois catégories que j’ai activées : Personnes, Épingles et Vu.

Dès que vous avez lu un e-mail, il est automatiquement déplacé vers la liste Vu – donc Contacts n’est que mon courrier non lu. Le courrier épinglé apparaît immédiatement sous Personnes, c’est là que je le souhaite car j’épingle beaucoup de courrier à traiter plus tard. Vu me permet de trier tout courrier non urgent plus tard.

Si vous êtes une personne Inbox Zero, comme je l’étais avant de le considérer comme insoutenable, cela aiderait beaucoup, car une fois que vous avez traité un courrier vu, vous pouvez simplement vider cette catégorie.

J’aime aussi à quel point il est facile de ne voir que la catégorie avec laquelle vous traitez immédiatement. J’ai tendance à faire une première lecture écrémée du courrier, à la fin de laquelle je ferai l’une des quatre choses suivantes :

Supprimez-le Répondez immédiatement si c’est urgent ou si vous n’avez besoin que d’une seule ligne Épinglez-le Laissez-le comme lu

Je peux cliquer sur les en-têtes Personnes, Épingles ou Vu, puis consulter uniquement ces e-mails.

je le garde probablement

Comme je l’ai dit, j’ai eu tendance à revenir aux applications Apple pour me simplifier la vie. Tout ce que j’ai fait pour l’instant dans Spark, c’est de configurer mes filtres essentiels, donc j’ai plus de travail à faire – et il est possible à ce stade que je puisse trouver un ou deux bouchons.

Mais je n’en vois encore aucun signe. Ma seule plainte à ce jour est que le codage couleur n’est pas aussi visible qu’il pourrait l’être dans la barre latérale, et je n’ai pas encore trouvé de moyen de changer cela (j’utilise le thème Light, et le thème Dark laisse la barre latérale inchangée).

Pour l’instant, j’ai supprimé Mail de mon dock et je ne suis pas pressé de voir si Apple a résolu le problème.

