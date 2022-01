Le bogue des reçus de lecture des messages signifie que la bascule ne fonctionne pas pour tous

Un bogue des accusés de lecture des messages signifie que les destinataires peuvent voir quand vous avez lu un message, même si vous avez désactivé la fonctionnalité dans vos paramètres…

Les accusés de lecture sont un moyen d’informer un expéditeur lorsque son message a été lu par le destinataire. Lorsque le paramètre est activé, l’état affiché aux expéditeurs passe de Remis à Lu.

Certaines personnes préfèrent désactiver cela. Par exemple, certains considèrent qu’il est impoli si vous lisez leur message mais que vous ne répondez pas rapidement. La désactivation des accusés de lecture peut être un moyen d’éviter de provoquer une infraction par inadvertance si vous n’avez pas le temps de répondre immédiatement.

Cependant, Macworld rapporte qu’il existe un bogue apparent affectant certains utilisateurs.

Un certain nombre de personnes signalent qu’avec l’option Envoyer les accusés de lecture désactivée sur leurs appareils, les personnes peuvent toujours voir quand elles lisent les messages. Ce problème est apparu apparemment brièvement avec les versions précédentes d’iOS et d’iPadOS, mais je vois une série de rapports avec iOS 15, y compris les dernières mises à jour, dans lesquelles les gens ont un décalage entre leur réglage et d’autres personnes étant informées de leur statut. Pour l’instant, c’est un bug sans résolution particulière. Certaines personnes ont trouvé que le redémarrage de leur iPhone ou iPad soulageait, au moins temporairement.

Si vous souhaitez vérifier votre propre paramètre, vous le trouverez dans Paramètres > Messages, puis faites défiler jusqu’à Envoyer les accusés de lecture.

On ne sait pas combien de personnes sont affectées, mais il est probable qu’Apple le corrigera dans une prochaine mise à jour.

En plus des corrections de bugs, nous avons suggéré un certain nombre d’améliorations potentielles de l’application. Ceux-ci incluent la possibilité d’utiliser des caractères gras et italiques, davantage d’options de tapback, la possibilité de rechercher des emoji et un moyen de rattraper facilement les messages de groupe.

L’application vous met au message le plus récent envoyé dans le chat de groupe, ce qui signifie que pour vous rattraper, vous devez charger l’historique des messages déjà envoyés pour trouver où vous vous êtes arrêté. Vous êtes également obligé de revenir au bas de la discussion lorsqu’un nouveau message arrive si vous lisez ce que vous avez manqué.

