Le bogue du contrat composé continue d’infester avant que le correctif ne puisse être mis en œuvre

Protocole de financement décentralisé (DeFi) Financement composé a rencontré plus de problèmes au cours du week-end, lorsque dimanche, près de 65 millions de dollars de COMP ont été versés dans le contrat en raison d’un bug.

Par Etherscan, le 3 octobre, le COMP 202 472,5 d’une valeur de 64,67 millions de dollars a été transféré du contrat Compound Reservoir et dans le protocole.

Cela signifie que les fonds fraîchement injectés risquent également d’être exploités. Hier, une adresse montrait un transfert d’environ 4,8 millions de dollars et une autre de près de 12 millions de dollars.

Il s’avère que cette possibilité d’ajouter des fonds au contrat compromis était connue, mais il a apparemment été décidé de la garder secrète.

désir.finance Le contributeur principal de (YFI) ‘banteg’ a allégué que “c’était connu depuis quelques jours maintenant, mais il n’y a pas d’atténuation possible, donc le plan était de garder le silence et d’espérer que personne ne le découvre pendant une semaine”.

Le tweet de Compound Lab du 2 octobre a annoncé une nouvelle proposition qui “corrige le bogue introduit” par la proposition qui l’a causé, et “reprend la distribution COMP pour la majorité des utilisateurs”. Il semble que l’équipe derrière le protocole espérait que personne n’utiliserait cette capacité jusqu’à ce que les deux propositions qui ont suivi la proposition défectueuse aient été mises en œuvre le 7 octobre.

En réponse, Robert Leshner, fondateur de Laboratoires composés, a déclaré que le contrat Reservoir détient la majorité du COMP réservé aux utilisateurs et qu’il verse 0,50 COMP/bloc dans le protocole. “Personne n’avait appelé la fonction depuis des semaines, et les développeurs de la communauté espéraient que la proposition 63 ou 64 (en matière de gouvernance) pourrait entrer en vigueur avant qu’elle ne soit appelée.”

Donc, ce qui s’est passé, selon le fondateur, c’est que lorsque quelqu’un a appelé à cette “fonction goutte à goutte” dimanche matin, il a envoyé tout l’arriéré de COMP 202 472,5 – ou environ deux mois de COMP depuis la dernière fois que la fonction a été appelée – dans le protocole de distribution aux utilisateurs.

Et tandis que c. 117 000 COMP (37,28 millions USD) ont été restitués jusqu’au moment de la publication, au total, 490 000 COMP (156,12 millions) ont été signalés comme vulnérables.

Cela porte le total des COMP à risque à environ 490 000, dont 136 000 sont toujours dans le contrôleur, et 117 000 ont été rendus à la communauté jusqu’à présent (MERCI ). – Robert Leshner (@rleshner) 3 octobre 2021

Comme indiqué, Compound Finance a adopté et exécuté une proposition la semaine dernière, mais a rapidement découvert qu’en raison d’un bogue dans un contrat intelligent, les utilisateurs pouvaient réclamer des millions de récompenses COMP, avec un impact de 82 millions USD à l’époque.

Quelques jours plus tard, Leshner a tweeté ce qui était largement perçu comme une menace de doxer ceux qui ne renvoient pas le COMP réclamé, ainsi qu’un mauvais geste de sa part, qu’il a suivi avec des excuses après avoir reçu de fortes réactions.

A 10h42 UTC, COMP se négocie à 318 USD. Il est en baisse de 6% en une journée et de 9% en une semaine.

