Le bogue iOS 15 brise l’une des fonctionnalités les plus importantes des AirPods Pro

iOS 15 est sorti depuis un peu plus d’une semaine maintenant, et il y a eu des problèmes de croissance. De nombreuses versions logicielles majeures présentent des problèmes qui doivent être résolus dans les futures mises à jour, mais la liste est étonnamment longue pour iOS 15. Un bogue d’iOS 15 en particulier rend les AirPods Pro plus difficiles à utiliser.

Comme l’a noté MacRumors, iOS 15 a apparemment désactivé la possibilité de contrôler la suppression active du bruit et la transparence sur les AirPods Pro pour de nombreux utilisateurs. Quelques propriétaires d’AirPods Pro sur Reddit ont eu le même problème. Rien ne s’est passé lorsqu’ils ont demandé à Siri de désactiver la suppression active du bruit ou d’activer le mode Transparence. Au lieu de cela, Siri répond: “Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça.”

En effet, Apple semble avoir accidentellement désactivé une fonctionnalité avec la mise à jour iOS 15.

iOS 15 inclut un bug AirPods Pro ennuyeux

Si vous possédez une paire d’AirPods Pro, vous avez peut-être rencontré ce bug vous-même. La bonne nouvelle est qu’un correctif est déjà en cours. Les propriétaires d’AirPods Pro qui ont installé la version bêta initiale d’iOS 15.1 ont découvert qu’Apple avait résolu le problème. La mauvaise nouvelle est qu’iOS 15.1 est probablement dans au moins quelques semaines. Apple vient de lancer la deuxième version bêta ce mardi, et nous voyons généralement au moins trois ou quatre versions bêta avant la sortie publique. En d’autres termes, cela pourrait prendre un certain temps.

Heureusement, vous n’avez pas à attendre si longtemps si vous ne le souhaitez pas. Télécharger une version bêta publique d’iOS est aussi simple que de s’inscrire au programme logiciel bêta d’Apple. Une fois que vous avez postulé, vous pouvez télécharger la dernière version bêta sur votre iPhone. Si vous utilisez souvent les commandes Siri pour vos AirPods Pro, vous souhaiterez peut-être installer la version bêta pour résoudre le problème immédiatement.

Autres raisons de passer à iOS 15.1 beta 2

De plus, le bogue iOS 15 AirPods Pro ne sera pas le seul problème que vous résolvez dans le processus. Comme nous en avons discuté plus tôt dans la journée, iOS 15 a également introduit un bogue affectant la fonction Déverrouiller avec Apple Watch. Les propriétaires d’iPhone 13 ont constaté qu’ils ne pouvaient pas déverrouiller leur iPhone via l’Apple Watch tout en portant un masque. C’est encore un autre problème résolu par Apple dans la version bêta d’iOS 15.1.

Et si toutes les corrections de bugs ne suffisent pas à vous convaincre, peut-être que de nouvelles fonctionnalités le feront. Dans la première version bêta d’iOS 15.1, Apple a réactivé SharePlay, qui n’était pas tout à fait prêt lors du lancement d’iOS 15 la semaine dernière. Lorsque iOS 15.1 arrivera, vous pourrez utiliser la fonctionnalité pour regarder des films et écouter de la musique avec des amis pendant les appels FaceTime. De plus, iOS 15.1 beta 1 a permis de télécharger son statut de vaccination COVID-19 dans l’application Santé et de générer une carte de vaccination dans Wallet.