Le bogue OpenSea transfère des jetons vers des adresses de gravure, plus de 0 000 NFT perdus

DéFi

OpenSea Bug transfère des jetons vers des adresses de gravure, plus de 100 000 $ de NFT perdus

Malgré le succès du marché de la cryptographie, le secteur a eu du mal à se débarrasser des problèmes de sécurité constants qui affligent l’industrie.

Cette semaine, l’espace des jetons non fongibles (NFT) a été brutalement confronté à la réalité après que le marché NFT OpenSea a été touché par un bogue qui a détruit plusieurs jetons.

Brûler des jetons sans autorisation

Mercredi, Nich Johnson – un développeur principal sur le serveur de noms Ethereum (ENS), a annoncé sur Twitter qu’il avait accidentellement “brûlé” le premier ENS jamais enregistré. Le développeur a expliqué qu’il avait tenté de transférer l’ENS – nommé « rilxxlir.eth » – sur l’un de ses comptes personnels.

Alors que Johnson avait prévu d’offrir l’ENS en tant que NFT via PaperclipDAO, il aurait été impossible de le faire jusqu’à ce qu’il transfère l’ENS car un compte ENS portait le nom. Le développeur est passé à OpenSea pour traiter le transfert, où il a découvert un problème dans le code du marché.

Plutôt que d’envoyer l’ENS à l’adresse de Johnson, OpenSea a envoyé le NFT à une adresse de gravure pour ne plus jamais être revu. OpenSea aurait corrigé le problème, mais pas avant qu’il n’affecte 32 autres transactions – impliquant 21 utilisateurs et 42 NFT négociés. Au moment de son tweet, tous les NFT concernés étaient collectivement évalués à 38,44 ETH.

“Il s’avère que j’ai été la première et apparemment la seule victime d’un bogue introduit sur leur page de transfert au cours des dernières 24 heures, qui a affecté tous les transferts ERC721 vers les noms ENS. La propriété de rilxxlir.eth est désormais définitivement brûlée », a déclaré Johnson.

Pas le meilleur moment pour OpenSea

Le problème de transfert sur OpenSea est assez inquiétant, compte tenu de l’importance du marché dans le secteur. Mais cela était prévu compte tenu de leurs problèmes de personnel. Fin août, le chef de produit de l’entreprise, Nate Chastain, a annoncé qu’ils manquaient cruellement de personnel, avec seulement 37 personnes traitant 98 % de tous les volumes NFT.

La page des carrières d’OpenSea présente également divers postes vacants, des agents de développement commercial aux professionnels de la finance et aux ingénieurs complets. Chastain a ajouté qu’OpenSea cherchait à élargir son équipe pour réduire le stress de sa main-d’œuvre existante.

Les failles de sécurité et les problèmes de personnel de l’entreprise arrivent également à un moment difficile, avec des concurrents entrant maintenant sur le marché. Cette semaine, la principale plate-forme décentralisée de négociation d’échanges et de produits dérivés FTX a lancé un marché NFT natif sur la blockchain Solana.

Comme l’a expliqué la société, le marché NFT est exclusif aux clients américains et permettra aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de frapper des NFT. Tous les jetons sont échangeables sur les blockchains Etheruem et Solana, avec des dépôts et des retraits à venir dans les prochaines semaines. La fonction de dépôt et de retrait permettra essentiellement aux utilisateurs de déposer également des NFT externes sur la plate-forme.

Le meilleur échange de crypto-monnaies Binance a également lancé une place de marché NFT en juin. L’entreprise cherche à réduire les coûts de transaction et s’appuiera sur l’infrastructure blockchain de la bourse.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.