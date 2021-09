Apple a déployé iOS 15 et iPadOS 15 lundi, apportant un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et modifications à l’iPhone et à l’iPad. La plupart des gens semblent être satisfaits des ajouts, mais la mise à jour a également introduit un nouveau bug étrange. Un certain nombre de propriétaires d’iPhone et d’iPad affirment que leurs appareils les avertissent que leur stockage est presque plein, même s’il ne l’est pas. Si le bogue affecte votre appareil, vous verrez la notification en haut de l’application Paramètres. Cela semble être le premier bug notable d’iOS 15.

Bogue « Stockage iPhone presque plein » trouvé dans iOS 15

On ne sait pas à quel point le bogue iOS 15 est répandu, mais les utilisateurs d’iPhone et d’iPad se sont adressés à Twitter pour se plaindre. Voici un échantillon des tweets des personnes affectées par le bogue de stockage :

@AppleSupport Mise à jour vers iOS 15 et le message “Stockage iPhone presque plein” que je ne peux pas effacer. Lorsque j’appuie sur la notification, rien ne se passe. pic.twitter.com/rvcsf0ds8L – Phil Mardon (@MTB_Phil) 22 septembre 2021

@AppleSupport bonjour. Comment signaler un bug dans iOS 15 ? J’ai un message “Stockage iPhone presque plein” mais j’ai toujours +10 Go – Hilary B. (@hilary0909) 22 septembre 2021

@AppleSupport, le signe presque plein de stockage de l’iPhone ne disparaît pas et je n’ai utilisé que 210 sur 256 Go – ArtetaBall (@KSArsenal) 22 septembre 2021

La bonne nouvelle est que la notification n’affecte pas réellement la quantité de stockage disponible. Apple n’a pas précisé la cause du bogue, mais cela ne devrait pas affecter le stockage réel disponible sur votre appareil. La mauvaise nouvelle est que les utilisateurs ne peuvent pas supprimer l’avertissement « Stockage iPhone presque plein » de l’application Paramètres. Jusqu’à ce qu’Apple le répare, les propriétaires d’iPhone et d’iPad concernés sont bloqués par l’avertissement.

Il est à noter que ce bug n’est pas nouveau. En août, quelqu’un sur le forum d’assistance Apple Communities a signalé le même bogue. C’était plus d’un mois avant le lancement public d’iOS 15. Un autre utilisateur de Twitter note que le bogue était persistant à travers trois versions bêta d’iOS 15.

Les propriétaires d’iPhone découvrent plus de problèmes de mise à jour

Comme l’explique MacRumors, ce n’est pas le seul bogue de stockage survenant dans iOS 15. Certains utilisateurs d’Apple affirment qu’après la mise à niveau vers iOS 15, leurs appareils prétendent avoir plus de stockage disponible que la capacité de l’appareil. D’autres disent que leurs appareils ne parviennent pas à calculer la quantité réelle d’espace de stockage que leurs applications et fichiers occupent réellement. Il se passe quelque chose de bizarre sous le capot.

Pour sa part, Apple demande aux propriétaires d’iPhone et d’iPad concernés de réinitialiser leurs appareils. Cela ne semble pas faire de différence en ce qui concerne ces bugs de stockage étranges. Apple a déjà lancé la première version bêta d’iOS 15.1, mais si les bogues ne peuvent pas être résolus rapidement, la société pourrait décider de publier une mise à jour avant qu’iOS 15.1 ne soit prêt à être déployé. Ne soyez pas surpris si iOS 15.0.1 ou iPadOS 15.0.1 apparaît soudainement sur votre appareil dans les prochains jours pour corriger ces bogues.