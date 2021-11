Le bogue Tesla Full Self-Driving oblige l’entreprise à rappeler 11 704 voitures

Cette semaine, Tesla rappelle près de 12 000 véhicules aux États-Unis. Le rappel est dû à un bogue logiciel qui pourrait provoquer de faux avertissements de collision avant (FCW) et des événements de freinage d’urgence automatique (AEB), comme l’a rapporté la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Le rappel s’est produit quelques jours après que Tesla a déployé une mise à jour logicielle avec un accès anticipé limité à l’abonnement bêta Full Self-Driving. Chaque modèle Tesla a été affecté, y compris le modèle S, le modèle X, le modèle 3 et le modèle Y. C’est le dernier d’une longue série de maux de tête qui découlent du logiciel d’auto-conduite complète de Tesla.

Le bogue de la conduite entièrement autonome de Tesla entraîne un rappel

Tout a commencé lorsque Tesla a publié la mise à jour logicielle 2021.36.5.2 le 23 octobre. Un jour plus tard, Tesla a commencé à recevoir des rapports de faux événements FCW et AEB. Tesla a ensuite annulé le déploiement de 2021.36.5.2, désactivé FCW et AEB sur les véhicules concernés et annulé la mise à jour dans la mesure du possible. Au soir du 24 octobre, Tesla avait développé 2021.36.5.3 pour résoudre le problème. Le matin du 25 octobre, Tesla a commencé à déployer 2021.36.5.3 par voie aérienne et a réactivé FCW et AEB.

Voici la description détaillée du défaut que la NHTSA a fournie dans son rapport de rappel de sécurité :

Le 23 octobre 2021, Tesla a publié le firmware 2021.36.5.2 over-the-air (OTA), qui a introduit une déconnexion logicielle de la communication entre les deux puces embarquées ; en particulier, lorsque le véhicule sort du « mode sentinelle » ou du « mode d’attente d’invocation », un mode dans lequel l’une des puces est dans un état « veille » de faible puissance. Cette déconnexion de communication peut entraîner un fonctionnement moins régulier que prévu des réseaux de neurones vidéo qui fonctionnent sur cette puce. L’incohérence peut produire des détections de vitesse d’objet négatives lorsque d’autres véhicules sont présents, ce qui peut à son tour conduire à de faux événements FCW et AEB.

Le rapport note également que plus de 99,8 % des bêta-testeurs entièrement autonomes de Tesla ont installé le dernier firmware. En fait, au moment du rapport, seuls 17 véhicules n’avaient pas encore installé 2021.36.5.3.

Tesla fait toujours la une des journaux

Comme le note CNBC, ce rappel intervient quelques semaines seulement après que la NHTSA a demandé à Tesla pourquoi elle n’avait pas émis de rappel pour traiter les mises à jour logicielles du pilote automatique. En août, la NHTSA a ouvert une enquête de sécurité officielle sur le système de pilote automatique de 765 000 véhicules Tesla aux États-Unis après une série d’accidents. Le mois dernier, la NHTSA avait identifié 12 accidents impliquant des véhicules Tesla utilisant des systèmes avancés d’aide à la conduite et des véhicules d’urgence. Tesla n’a pas encore émis de rappel plus large concernant cette sonde.

Dans des nouvelles plus positives, Tesla a finalement commencé à ouvrir son réseau de superchargeurs à d’autres véhicules électriques cette semaine. Il y a maintenant 10 emplacements Supercharger aux Pays-Bas que les propriétaires de véhicules électriques sans Tesla peuvent utiliser. Ce programme pilote s’étendra à d’autres régions dans les mois et années à venir.