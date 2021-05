Le boîtier TV Android 4K bon marché de Walmart est en plein écran, mais vous ne pouvez pas encore l’acheter

La clé Android TV de Walmart est disponible sur le site Web de la société depuis près d’une semaine à ce stade, mais elle n’est pas vraiment en vente (avec la permission de nos amis de 9to5Google.)

Le bâton de streaming a été repéré pour la première fois plus tôt cette année via sa liste FCC, révélant sa conception et certaines de ses spécifications. Cette nouvelle liste Walmart confirme à peu près tout, du support 4K UHD à son Dolby Audio. Il sera surnommé le plutôt laborieux “onn. Android TV UHD Streaming Device”, et il vous coûtera 29,88 $. La boîte vous fournira le périphérique de streaming TV UHD, la télécommande avec les piles incluses, un adaptateur secteur et un guide de démarrage rapide.

Séparément, la liste de Walmart vante les spécifications clés suivantes:

Résolution 4K Streaming TV Configuration facile avec votre compte Google Se branche sur le port HDMI de votre téléviseur Android TV Audio Dolby 4K Résolution ultra haute définition WiFi: 2,4 / 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac Entrée MIMO: AC 100-240 V, 50 / 60Hz, 250mA MAX; Sortie: DC 5V / 1A

Même si Walmart n’est pas exactement une marque Android de premier plan, la société fabrique des tablettes Android depuis un certain temps et fabrique certaines des meilleures tablettes bon marché sous son nom. marque. Cela a même été l’un des premiers choix de Google pour sa nouvelle fonctionnalité d’espace de divertissement aux côtés de Lenovo.

Il est peu probable que cela se lance avec l’expérience Google TV, bien que Google promette toujours de l’apporter à d’autres OEM dans les mois à venir. Avec cette liste déjà en place, nous pouvons nous attendre à ce que sa clé TV (ou UHD Streaming Device) soit lancée dans les semaines à venir, voire dans les jours.

