Le Bolsava espagnol élimine la Schmiedlova slovaque à Bogotá

06/04/2021 à 04:13 CEST

. / Bogotá

L’Espagnol Aliona Bolsava, 108 du classement WTA, battu ce lundi par 6-4, 3-6 et 6-1 face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova au premier tour du tournoi de Bogotá et affrontera en huitièmes de finale le vainqueur du match opposant sa compatriote Sara Sorribes et l’Italienne Sara Errani.

Bolsava, qui a remporté six titres individuels sur le circuit ITF, a éliminé la championne de l’édition 2018 en deux heures et six minutes dans un match très serré qui s’est déséquilibré dans le dernier set, dans lequel l’Espagnole a balayé une rivale qu’elle a n’a pas remporté de titre WTA depuis qu’elle a gagné dans la capitale colombienne il y a trois ans.

En revanche, la Colombienne Emiliana Arango, 20 ans, a été éliminée par la Chinoise Yafan Wang, huitième favorite pour le titre, dans un match très serré qui s’est terminé par des partiels 6-4, 5-7 et 7-5.

Au petit matin, Nuria Párrizas Diaz a gagné 6-3 et 6-2 sur Cristina Bucsa dans le duel espagnol du premier tour, tandis que l’Italienne Jasmine Paolini, 103e du classement mondial, a balayé l’Américaine Kristie Ahn avec des partiels de 6- 3 et 6-0. La Suisse Stefanie Vogele a également obtenu sa passe au deuxième tour, qui dans un match serré a battu la Française Chloé Paquet 3-6, 6-1 et 6-4; la Bulgare Viktoriya Tomova, qui a battu l’Allemande Anna-Lena Friedsam 6-2 et 6-3, et la Chinoise Zheng Saisai, le principal favori pour le titre, qui a battu l’Américaine Usue Maitane avec un retentissant 6-3 et 6-1 Arconada.

Le tournoi, qui est le plus important du circuit féminin en Amérique latine, se déroule sans audience en raison de covid-19 au Country Club de Bogotá et distribuera 250 000 $ et 280 points WTA pour le champion.

Matchs du mardi

Sara Errani (ITA) contre Sara Sorribes (ESP)

Irina Bara (RUM) contre Arantxa Rus (NED)

Tamara Zidansek (SLO) contre Anna Kalinskaya (RUS)

Astra Sharma (AUS) c. Giulia Gatto-Monticone (ITA)

María Camila Osorio (COL) contre Sachia Vickery (États-Unis)

Clara Tauson (DIN) contre Daniela Seguel (CHI)

Leonie Kung (SUI) contre Tereza Martincova (CZE)

Mihaela Buzarnescu (RUM) contre Harmony Tan (FRA)

Lara Arruabarrena (ESP) contre Jessica Plazas (COL).