Le bombardier de métro Akayed Ullah renonce aux actes “ mauvais ” et obtient la vie en prison ⋆ .

Une fois le terroriste fanfaron qui a griffonné «O AMERICA, DIE IN YOUR RAGE» dans son passeport avant de faire exploser une bombe artisanale dans le métro de New York pour le groupe État islamique, Akayed Ullah a renoncé à son ancienne idéologie devant la Cour fédérale et a qualifié le ciblage aveugle de civils de «maléfique».

Cette volte-face n’a pas suffi à épargner à Ullah la peine la plus sévère possible pour ses actes: le joueur de 31 ans passera le reste de sa vie derrière les barreaux, a déclaré jeudi un juge fédéral.

«Ma peine sera plus humaine et moins draconienne que celle que vous alliez vous imposer», juge de district américain Richard J. Sullivan a déclaré, ajoutant que le kamikaze potentiel aurait fait de son fils un orphelin si son attaque contre la station de métro de Times Square avait réussi en décembre 2017.

Au cours d’une audition émouvante de 90 minutes, Sullivan a déclaré que son «cœur se brise» pour la famille d’Ullah, qui a été aveuglée par l’attaque.

«Ce sont des victimes innocentes de ce crime», a ajouté Sullivan. «Ils ont eu le courage de venir ici dans ce pays pour se bâtir une vie meilleure.»

Un immigrant musulman du Bangladesh, l’attaque d’Ullah vers le début de la Donald Trump la présidence avait été utilisée pour attiser la peur contre les bénéficiaires de la carte verte. Sullivan, qui a été nommé par Trump à la Cour d’appel du deuxième circuit, a présidé le cas d’Ullah lorsqu’il était juge de district et a félicité la famille d’immigrants pour avoir fourni une image plus claire de l’homme derrière la bombe artisanale.

«Vous n’êtes pas jetable», dit Sullivan, s’adressant directement à Ullah.

«Il faut reconnaître que vous n’avez pas étendu ces considérations à d’autres», a ajouté le juge, décrivant son objectif infructueux de tuer «sans discrimination» des hommes, des femmes et des enfants. «Vous n’avez pas pensé à l’humanité des gens que vous blessiez. Cela ne vous est tout simplement pas venu à l’esprit.

Après avoir été emmené à l’hôpital à la suite de l’attaque, Ullah a renoncé à ses droits de Miranda et a déclaré aux autorités qu’il avait mené les attaques pour le groupe État islamique. Les procureurs le citent en disant aux autorités qu’il a choisi un matin chargé en semaine pour son attaque car «il y aurait plus de gens à terroriser», qu’il a rempli sa bombe de vis pour infliger «un maximum de dégâts» et qu’il savait que des gens pourraient mourir.

Citant des responsables anonymes, CNN a rapporté qu’Ullah avait affirmé avoir mené l’attaque en réponse aux actions d’Israël à Gaza, et les autorités ont trouvé un passeport contenant des messages de colère envers les États-Unis.

Face à la condamnation, Ullah n’a plus défendu son idéologie antérieure de violence contre les civils, qu’il appelle désormais «le mal».

«Votre honneur, ce que j’ai fait le 11 décembre, c’était mal», a déclaré Ullah à la cour. “Je peux vous dire du fond du cœur que je suis profondément désolé pour ce que j’ai fait.”

«Je m’excuse auprès de New York, des forces de l’ordre et de ce pays», a-t-il ajouté plus tard. «Je ne suis jamais en faveur de nuire à des innocents. Je ne suis pas en faveur de nuire à des innocents et je ne soutiendrai pas de nuire à des innocents. Ce que je faisais était mal.

Son avocat de la défense Amy Gallicchio peint ses actes comme le résultat d’une «âme profondément troublée» en proie à «la dépression à son pire», citant le diagnostic d’un travailleur social agréé.

En vertu du statut de ses condamnations, la peine la plus légère qu’Ullah aurait pu recevoir était de 35 ans d’emprisonnement, ce qui, selon Gallicchio, aurait envoyé un message selon lequel des actes comme ceux de son client seraient sévèrement punis.

«Pourquoi 35 ans ne sont-ils pas dissuasifs en général?» Gallicchio a demandé, qualifiant cette période de «incapacitante» pour son client de 31 ans.

Personne n’est mort dans les attentats, mais le procureur adjoint américain Rebekah Donaleski a noté qu’il y avait des victimes.

«Non seulement Ullah a perturbé la vie de centaines de milliers de New-Yorkais le matin de son attentat à la bombe et provoqué la fermeture de la station de métro la plus achalandée de New York, mais il a causé des dommages physiques et émotionnels durables à ses victimes», a-t-elle écrit. dans un mémoire de détermination de la peine. «Il est tout simplement miraculeux qu’Ullah n’ait tué personne comme il l’avait espéré: sa bombe était certainement capable de le faire, et il a choisi un emplacement dans la station de métro qui a amplifié les effets causés par l’explosion de la bombe.

Aucune de ces victimes n’a parlé lors de la condamnation d’Ullah, mais deux ont soumis des déclarations au tribunal: David Wall et Veronica Chavez, qui a témoigné à son procès.

Après la détonation, Wall a témoigné qu’il avait subi[traduction]«une grave commotion cérébrale causée par les ondes explosives et qu’il avait subi un choc» et qu’un éclat d’obus avait pénétré sa jambe. Chavez a déclaré qu’elle avait perdu un emploi à cause des «nerfs effilochés» des attaques.

“Mme. Chavez voit un thérapeute pour le traumatisme qu’elle a subi à la suite de l’attaque et explique tragiquement que ‘[i]na sens, [her two children] m’ont perdu, parce que lorsque j’entends un bruit fort, je suis bouleversé et bouleversé », ont écrit les procureurs.

Ullah leur a également présenté des excuses lors de sa déclaration au tribunal.

(Captures d’écran tirées d’un mémoire du ministère de la Justice)

