Le bon côté de la baisse de la population

Pendant ce temps, les arguments selon lesquels des populations stables ou en baisse menacent la croissance par habitant sont extrêmement surestimés et, dans certains cas, tout à fait faux. (Image représentative)

Par Adair Turner

Le recensement récemment publié par la Chine, montrant que sa population a presque cessé de croître, a mis en garde contre de graves problèmes pour le pays. « De tels chiffres rendent la lecture sombre pour le parti », a rapporté The Economist. Cela « pourrait avoir un impact désastreux sur le pays », a écrit Huang Wenzheng, chercheur au Center for China and Globalization à Pékin, dans le Financial Times. Mais un commentaire publié sur Weibo en Chine était plus perspicace. « La baisse du taux de fécondité reflète en fait les progrès de la pensée des Chinois : les femmes ne sont plus un outil de fécondité. »

Le taux de fécondité de la Chine de 1,3 enfant par femme en 2020 est bien inférieur au niveau de remplacement, mais il en va de même des taux de fécondité dans tous les pays riches. Le taux australien est de 1,66, le taux américain est de 1,64. Dans toutes les économies développées, les taux de fécondité sont tombés sous le seuil de remplacement dans les années 1970 ou 1980 et y sont restés.

Lorsque le taux américain est revenu à un peu plus de deux de 1990 à 2005, certains commentateurs ont salué le plus grand dynamisme et la « confiance sociale » de l’Amérique par rapport à la « vieille Europe ». En fait, l’augmentation était entièrement due à l’immigration, les immigrants hispaniques conservant initialement les taux de fécondité plus élevés de leurs pays d’origine moins prospères. Depuis 2000, le taux de fécondité hispanique américain est passé de 2,73 à 1,9, tandis que les taux des Blancs sont bien inférieurs à 2 depuis les années 1970 et pour les Noirs depuis environ 2000.

Ce n’est que dans les pays les plus pauvres, concentrés en Afrique et au Moyen-Orient, que l’on observe encore des taux de natalité beaucoup plus élevés. En Inde, les États les plus prospères ont des taux de fécondité inférieurs au niveau de remplacement, seuls les États les plus pauvres du Bihar et de l’Uttar Pradesh étant encore bien supérieurs. Et alors que le taux national en 2018 était encore de 2,2, l’enquête nationale indienne sur la santé de la famille révèle que les femmes indiennes aimeraient avoir, en moyenne, 1,8 enfant.

Un demi-siècle de preuves suggère que dans tous les pays prospères où les femmes sont bien éduquées et libres de choisir si et quand avoir des enfants, les taux de fécondité tombent nettement en dessous des niveaux de remplacement. Si ces conditions se propagent à travers le monde, la population mondiale finira par décliner.

Un biais conventionnel omniprésent suppose que le déclin de la population doit être une mauvaise chose. « La baisse du taux de natalité de la Chine menace la croissance économique », a estimé le Financial Times, tandis que plusieurs commentaires dans la presse indienne notaient avec approbation que la population indienne dépasserait bientôt celle de la Chine. Mais alors que la croissance économique absolue est vouée à chuter à mesure que les populations se stabilisent puis déclinent, c’est le revenu par habitant qui compte pour la prospérité et les opportunités économiques. Et si les femmes instruites ne sont pas disposées à produire des bébés pour que les nationalistes économiques se sentent bien, c’est une évolution hautement souhaitable.

Pendant ce temps, les arguments selon lesquels des populations stables ou en baisse menacent la croissance par habitant sont extrêmement surestimés et, dans certains cas, tout à fait faux.

Certes, lorsque la population cesse de croître, il y a moins de travailleurs par retraité et les coûts des soins de santé augmentent en pourcentage du PIB. Mais cela est compensé par le besoin réduit d’investissements dans les infrastructures et le logement pour soutenir une population croissante. La Chine investit actuellement 25 % de son PIB chaque année dans le coulage du béton pour construire des immeubles d’habitation, des routes et d’autres infrastructures urbaines, dont certaines n’auront aucune valeur à mesure que la population diminue. En réduisant ce gaspillage et en dépensant davantage pour les soins de santé et la haute technologie, il peut continuer à prospérer économiquement à mesure que la population diminue.

Pendant ce temps, une population mondiale stable et éventuellement en baisse faciliterait la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour éviter le changement climatique et atténuerait la pression que la croissance démographique exerce inévitablement sur la biodiversité et les écosystèmes fragiles. Et la contraction de la main-d’œuvre incite davantage les entreprises à s’automatiser, tout en faisant augmenter les salaires réels qui, contrairement à la croissance économique absolue, sont ce qui compte vraiment pour les citoyens ordinaires.

Dans un monde où la technologie nous permet d’automatiser toujours plus d’emplois, le problème bien plus important est le trop grand nombre de travailleurs potentiels, pas trop peu. La population chinoise âgée de 20 à 64 ans diminuera probablement d’environ 20 % au cours des 30 prochaines années, mais la croissance de la productivité continuera de générer une prospérité croissante. La population de l’Inde dans cette tranche d’âge augmente actuellement d’environ dix millions par an et ne se stabilisera pas avant 2050.

Mais même lorsque l’économie indienne croît rapidement, comme avant la crise du COVID-19, son «secteur organisé» hautement productif d’environ 80 millions de travailleurs – ceux qui travaillent pour des entreprises enregistrées et des organismes gouvernementaux sous contrat formel – ne parvient pas à créer des emplois supplémentaires. La croissance de la main-d’œuvre potentielle gonfle simplement l’immense armée du «secteur informel» de chômeurs et de sous-employés.

Certes, les taux de fécondité bien inférieurs au niveau de remplacement créent des défis importants, et la Chine pourrait bien s’engager dans cette direction. Beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’après l’abolition de la politique de l’enfant unique en 2015, le taux de fécondité de la Chine – alors autour de 1,65 – puisse augmenter. Mais un regard sur les taux de natalité librement choisis des Chinois de souche vivant dans des économies prospères telles que Taïwan (1,07) et Singapour (1,1) a toujours rendu cela douteux. D’autres pays d’Asie de l’Est tels que le Japon (1,38) et la Corée (1,09) ont une fécondité tout aussi faible.

À ces rythmes, le déclin de la population sera précipité plutôt que progressif. Si le taux de natalité de la Corée n’augmente pas, sa population pourrait chuter de 51 millions aujourd’hui à 27 millions d’ici 2100, et le ratio retraités/travailleurs atteindra des niveaux qu’aucune automatisation ne pourra compenser.

De plus, certaines enquêtes suggèrent que de nombreuses familles dans les pays à faible fécondité aimeraient avoir plus d’enfants mais sont découragées par les prix élevés de l’immobilier, les garderies inaccessibles et d’autres obstacles à la conciliation travail-famille. Les décideurs devraient donc chercher à faire en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour les couples d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent idéalement. Mais le résultat probable sera des taux de fécondité moyens bien inférieurs au niveau de remplacement dans tous les pays développés et, avec le temps, une baisse progressive des populations. Plus tôt cela sera vrai dans le monde entier, mieux ce sera pour tout le monde.

Copyright: Project-Syndicate, 2021

Président de l’Energy Transitions Commission et ancien président de la UK Financial Services Authority

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.