Le bon départ de Sainz n’est pas une surprise pour Ferrari après sa première saison avec Verstappen · .

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que la solide première demi-saison de Carlos Sainz Jnr avec eux n’était pas une surprise compte tenu de sa forme aux côtés de ses anciens coéquipiers.

La première saison 2015 de Sainz aux côtés de Max Verstappen chez Toro Rosso, et les deux dernières campagnes en tant que coéquipier de Lando Norris chez McLaren, étaient des signes clairs de ses capacités, a déclaré Binotto. A la pause estivale, Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc de trois points au championnat.

Binotto a déclaré qu’il n’était “pas surpris” que Sainz ait si bien commencé sa carrière Ferrari. « Quand nous avons décidé et l’avons contacté pour lui faire l’offre, nous avons fait beaucoup d’analyses et nous savions qu’il était un pilote fort.

« Nous savions qu’il était un coureur fort, nous savions qu’il était très régulier dans la course et il était aussi rapide. Je pense qu’il a prouvé qu’il était rapide depuis qu’il était en F1.

« Il ne faut pas oublier que lors de sa toute première saison en F1 avec Toro Rosso, son coéquipier était Max, et cette toute première année, il se débrouillait bien. Et si nous regardons aussi l’année dernière avec Lando, je pense encore une fois, il se débrouillait très bien et nous savons à quel point Lando est fort et je pense qu’il le montre aussi bien dans la saison en cours. Nous ne sommes donc pas surpris de sa force ou de sa vitesse.

Sainz et Verstappen ont fait leurs débuts en F1 ensemble. Alors que d’autres pilotes ont connu des difficultés après le déplacement d’équipes cette année – y compris le successeur de Sainz McLaren Daniel Ricciardo – la dernière embauche de Ferrari s’est rapidement installée, a déclaré Binotto.

« Je suis heureux de voir qu’il se porte bien parce que cela montre que je pense que nous avons fait le bon choix. Je suis également heureux de voir la façon dont il s’intègre à l’équipe et la façon dont il se comporte avec Charles. Je suis également heureux en termes de leadership, le type de leadership qui se manifeste, pas seulement sur la voiture, en dehors du cockpit quand il est de retour à Maranello. Donc dans l’ensemble, je suis content.

Cependant, Binotto pense que Sainz n’a pas encore démontré son plein potentiel avec un week-end totalement sans problème.

“Ce que j’attends de lui en seconde période [is] il n’a pas encore été capable d’organiser un week-end entier – il y a toujours une erreur ici ou là : Quali, départ ou en course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Je m’attends donc à ce qu’il continue son apprentissage de l’équipe, continue son apprentissage de la voiture et bientôt, j’espère qu’il organisera un week-end entier. Je pense que c’est important pour lui au début.

Bien que Sainz soit également satisfait de la rapidité avec laquelle il s’est adapté à la vie chez Ferrari, il a admis qu’il pouvait encore s’améliorer.

Binotto veut voir un week-end sans erreur de Sainz« Je suis content de la façon dont j’intègre l’équipe et de la première moitié de la saison », a-t-il déclaré. « Je suis très content, en particulier de la vitesse que j’ai eue avec la voiture. Depuis la première course, j’avais l’impression d’être au sommet de la voiture et j’ai pu la pousser à la limite et être immédiatement dans le rythme sur presque tous les circuits auxquels je suis allé.

“Cela ne ressemble pas à ma saison la plus forte en Formule 1, définitivement. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de points, beaucoup d’occasions manquées ici et là.

Sainz était d’accord avec l’analyse de Binotto sur sa saison jusqu’à présent. “Je n’ai pas organisé un week-end entier et c’est quelque chose que je faisais très bien”, a-t-il déclaré. “Pour une raison quelconque, c’est peut-être simplement faire partie d’une nouvelle équipe, cela prend juste du temps pour maximiser les week-ends.”

Sa course la plus récente en Hongrie était un exemple clair de la façon dont il doit éliminer les erreurs, a admis Sainz.

« J’ai fait une erreur en quali, j’en ai payé le prix en course, et il s’est passé une chose étrange au ravitaillement qui ne nous a pas permis de lâcher. Nous avons raté une opportunité de podium à cause de tout cela et tout d’un coup, tout le week-end n’a pas si bon goût parce que j’ai l’impression que nous aurions pu marquer encore plus de points.

“C’est donc un très bon exemple de ce que les 10, 11 premières courses ont ressenti avec, encore une fois, une très bonne vitesse en qualifications, en Q1, en FP3, mais pour une raison quelconque, quelque chose ne s’est pas tout à fait passé comme prévu et nous avons terminé là où nous nous sommes retrouvés.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :