Le bon docteur a-t-il besoin de plus de Cliffhangers pour pimenter la saison 4?

Spoilers à venir pour l’épisode du 29 mars de Le bon docteur Saison 4, appelé « Lait renversé. «

Le bon docteur livré le genre de complications inévitables pour Shaun et Léa après avoir pris leur grande décision la semaine dernière, avec un nouveau chagrin pour Claire, plus de va-et-vient avant Morgan et se garer, et un cas avec une danseuse qui a fait face à la perte possible de sa jambe. À bien des égards, la série a frappé tous les battements dont elle avait besoin pour frapper et a livré le même genre d’histoire qui a permis à The Good Doctor de continuer pendant quatre saisons maintenant, mais maintenant je me surprends à penser que la série doit pimenter les choses. Même si cela signifie ramener le genre de cliffhangers télévisés qui peuvent rendre les attentes entre les épisodes carrément douloureuses.