Le bon docteur prépare-t-il Shaun et Lea à une tragédie majeure?

Attention: spoilers à venir pour l’épisode 15 de Le bon docteur Saison 4, appelé “En attente.“

Le bon docteur a livré une heure de télévision avec “Waiting” alors que les médecins essayaient de sauver la vie de deux jeunes garçons qui avaient été abattus lors d’une manifestation politique, et les chances n’étaient pas très bonnes pour eux. Les médecins se débattaient avec le poids de leurs décisions, les mères se sont déchaînées et Léa s’est retrouvé dans le mix dans la salle d’attente. Tout semblait bien bouclé à la fin de l’heure, cependant, avec les deux garçons survivants. Ainsi, lorsque Lea s’est effondrée en tant que cliffhanger, cela a soulevé beaucoup plus de questions. Le plus grand: est le paramètre The Good Doctor Shaun et Lea partant pour une tragédie?