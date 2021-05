Le bon docteur vient de donner à deux acteurs de grandes promotions pour la saison 5

La finale de la saison de Good Doctor est encore à quelques épisodes, et on ne sait pas encore comment les choses finiront. L’année dernière, les médecins bien-aimés étaient en train de sauver des gens, et certains des leurs, d’un tremblement de terre. Comme mentionné, on ne l’a pas fait, et ça a brisé les cœurs partout. Cette saison, en fonction de son émotion, pourrait à nouveau s’éloigner de briser les cœurs, surtout si Shaun et Lea sont toujours en deuil pour leur petite fille, qui se poursuivra probablement dans la saison 5.