Le bon, le mauvais et le laid | Critique de livre : Mes joies et mes chagrins : en tant que mère d’un enfant spécial

Plus qu’une histoire de cette seule mère, le livre est une compréhension plus profonde de la façon dont une mère est souvent laissée à la croisée des chemins

Mes joies et mes peines : Le livre du Dr Krishna Saksena « Mes joies et mes chagrins : en tant que mère d’un enfant spécial » englobe plusieurs aspects de la vie d’une mère. Son livre couvre son parcours alors qu’elle élevait son enfant ayant des besoins spéciaux et les défis qui l’accompagnaient. Si l’on recherche un livre complet avec un anglais parfait et présenté dans un ordre chronologique, alors ils seraient probablement déçus. Mais c’est parce que cela ne semble pas être le but de « Mes joies et mes chagrins ».

Son livre met en lumière tous les aspects – le bon, le mauvais et le laid – d’élever un enfant aux capacités différentes à une époque où ces enfants étaient rejetés par la société. Et tout n’est pas rose, car même en tant que mère, elle a eu sa juste part de pensées noires. Mais ce qui me frappe le plus, c’est la résilience, l’envie de ne pas céder à ces pensées même face à une société qui se dresse contre son enfant.

Plus qu’une histoire de cette seule mère, le livre est une compréhension plus profonde de la façon dont une mère est souvent laissée à la croisée des chemins, devant parfois choisir entre ses propres enfants. Le Dr Saksena a souvent dû négliger ses autres enfants pour s’occuper et aimer Shiv, son enfant aux capacités différentes, car personne d’autre ne le ferait. Frustrée et en colère contre son sort et celui de son fils, elle a souvent trouvé du réconfort dans la spiritualité et la religion, et c’est quelque chose qui peut être trouvé en bonne place dans le texte.

Le livre n’est en aucun cas la glorification d’une mère, mais il met plutôt au premier plan le côté plus humain de la femme qui est souvent censée servir sa famille et garder son intérêt à l’esprit sans aucune plainte. Cela montre à quel point même une mère peut parfois ne pas avoir toutes les réponses, à quel point elle peut se sentir impuissante face au fait que ses enfants ont été traités et à quel point elle peut avoir besoin de regarder quelqu’un d’autre, que ce soit une autre personne ou une superpuissance, pour trouver la force qu’elle est souvent censée apporter à sa famille.

Dans l’ensemble, le texte est dispersé et n’a pas de flux particulier, et pour quelqu’un qui n’est pas une mère ou dans cette situation, le livre peut ne pas avoir beaucoup d’attrait, mais il donne un aperçu de ce qu’une mère – n’importe quelle mère – pourrait avoir à traverser différentes phases de la maternité. Sans chronologie ou cohérence appropriée dans la plupart des endroits, un lecteur typique pourrait ne pas être le plus satisfait de cette lecture, mais comme je l’ai dit au début, cela ne semble pas être le but de ce livre.

Mes joies et mes peines – en tant que mère d’un enfant spécial

Auteur : Dr Krishna Saksena

Publié par : Ocean Book Pvt Ltd

Pages : 85

Prix ​​: Rs 300,00

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.