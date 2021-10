Le bon, le mauvais et le laid pour le Bayern Munich avant l’inclinaison de Gladbach

Le Bayern Munich affrontera le Borussia Mönchengladbach dans le DFB-Pokal et il aurait été trop facile d’avoir une séance normale avant le match.

Jouons un peu de « The Good, The Bad, and The Ugly » pour résumer les événements d’aujourd’hui sur Säbener Strasse (par Bild tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia):

Le bon

Joshua Kimmich et Robert Lewandowski ont consacré 30 minutes d’entraînement supplémentaires aux coups francs. Beau travail, les garçons ! Lucas Hernandez a terminé la séance d’entraînement aujourd’hui malgré un problème au mollet. Hernandez ne s’est pas encore présenté en prison, il y a donc cela aussi.

Le mauvais

Eric Maxim Choupo-Moting a terminé sa séance d’entraînement avec 10 minutes d’avance et a quitté le terrain avec le médecin de l’équipe Peter Ueblacker pour des tests.

Le moche

Michael Cuisance et Marc Roca ne se sont pas entraînés avec l’équipe aujourd’hui. Au lieu de la pratique réelle, le duo a couru des sprints pour l’entraîneur de fitness Thomas Wilhelmi. Ça, euh, ne peut pas vraiment être un signe prometteur pour les milieux de terrain malchanceux. Si Cuisance publie une vidéo hype de lui courant vers la chanson « Chariots of Fire », il deviendra un troll du Temple de la renommée.