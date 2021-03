Le bon, le mauvais et l’insoutenable

Avec Covid 19 reportant l’Euro 2020 à juin 2021, un tournoi est enfin au coin de la rue.

Les fans de football internationaux du monde entier attendront avec impatience l’été pour voir leurs équipes nationales se disputer un trophée.

Badge au milieu de la chemise – cela vous semble familier?

La France se lance dans la compétition en tant que favorite, les champions en titre de la Coupe du monde seront convaincus que leur profondeur insensée pourrait être le facteur qui leur donnera la victoire.

En termes de points de style, il y a cependant quelques coureurs avant pour le meilleur kit à venir dans ce tournoi.

Nous avons jeté un coup d’œil à certains des kits Euro 2020 que vous verrez bientôt toutes vos superstars préférées porter.

Pays d’origine

ANGLETERRE

Les joueurs anglais porteront un peu de recul cette année, avec des notes de 96 euros dans certains des designs

Le football n’est peut-être pas rentré à la maison lors de la Coupe du monde 2018, mais les Trois Lions ont dépassé les attentes. Maintenant avec une finale à Wembley imminente, Harry Kane et co. devrait être encore plus performant lorsque les Euros arriveront.

Nike a révélé les nouveaux kits de l’Angleterre et ils ont l’air élégant, simple et précis, très similaire au style de jeu d’une équipe de Gareth Southgate.

Troy Deeney discute des immenses talents du milieu de terrain anglais à Grealish, Maddison, etc. – mais dit que le « talent générationnel » que Phil Foden doit commencer

PAYS DE GALLES

Bale mènera le Pays de Galles à l’Euro 2020 dans son kit rouge, qui présente le nouveau logo où le dragon est plus proéminent et le badge simplifié

Gareth Bale aura l’air élégant alors qu’il mène le Pays de Galles dans les Euros.

Conçu par adidas, les bandes d’épaule jaunes sont une belle touche et les fans de The Red Dragons devraient être satisfaits de ce kit.

ÉCOSSE

L’Écosse a une bande intelligente pour aller avec sa première apparition à un tournoi depuis 1998

Andrew Robertson aura hâte d’affronter l’Angleterre en phase de groupes cet été.

Avec leurs couleurs traditionnelles, l’Écosse cherchera à entrer dans l’histoire cet été en sortant du groupe et en faisant bonne figure pendant qu’elle le fera. Et avec John McGinn alias Lionel Messi de l’Écosse faisant des choses comme ça, il y a toutes les chances …

Le meilleur du reste

BELGIQUE

Ce design accrocheur sera visible lorsque les Red Devils affronteront le Danemark, la Finlande et la Russie

Les fans de football ont déjà eu le plaisir de voir ce kit belge auparavant, mais c’est un autre superbe design qui mérite des éloges.

Les coups de pinceau noirs en diagonale en font un des kits préférés des fans et l’un des kits les plus esthétiques.

FRANCE

La France a toujours de jolis designs de kits

Ayant raté le Portugal en 2016, la France, championne du monde, espère faire mieux – et ils pourraient également s’enfuir avec le droit de se vanter du meilleur kit.

Une ode à leur maillot de la Coupe du monde 1998, que beaucoup pensent être l’un des meilleurs maillots nationaux de tous les temps, Nike pourrait être un gagnant ici.

LE PORTUGAL

Chemises rouges, shorts verts – belle offre du Portugal

Nous n’accepterions rien de moins qu’un kit chic pour Cristiano Ronaldo. Un autre maillot fabriqué par Nike, le design est basique mais élégant, le col est une excellente touche.

Pour couronner le tout, le Portugal portera un short vert avec son maillot pour la première fois depuis 2004.

FINLANDE

La Finlande sera ravie de s’être qualifiée pour les Euros et si leur équipement est une indication de leurs performances, les Finlandais impressionneront.

Le logo de la croix bleue du pays, qui passe du bleu foncé à une teinte plus claire en bas, est à la fois net et moderne.

La Finlande a l’un des kits les plus accrocheurs du tournoi – il n’y a pas de doute d’où viennent ces gars UN À MANQUER

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Il est peu probable que vous manquiez Soucek and co. au tournoi de cette année

Les fans tchèques détournent le regard maintenant. Celui-ci n’est pas un favori de talkSPORT. Heureusement, ce n’est qu’un kit à l’extérieur, donc il ne comportera pas grand-chose.

À moins que vous n’ayez l’air d’un surligneur humain – et que vous soyez tombé amoureux des talents de Tomas Soucek (compréhensible) – nous resterions bien loin de ce maillot.

BATAILLE

