« Le bon moment pour passer à autre chose » – Pablo Zabaleta espère que Harry Kane fera basculer Man City ⋆ .

Pablo Zabaleta pense que c’est le bon moment pour Harry Kane de quitter Tottenham et aimerait voir le capitaine anglais rejoindre son ancien club Manchester City avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Dimanche, le club actuel de Kane a battu Pep Guardiola’s City 1-0 lors de son match d’ouverture en Premier League, le joueur de 28 ans n’étant pas impliqué au Tottenham Hotspur Stadium au milieu des spéculations en cours sur son avenir.

City a maintenant perdu ses trois derniers matches de compétition sans marquer, y compris des défaites en finale de la Ligue des champions contre Chelsea et Community Shield contre Leicester, ce qui a mis davantage de pression sur Guardiola pour qu’il recrute un attaquant après le départ de Sergio Aguero.

Harry Kane a été fortement lié à Manchester City cet été (Daniel Leal-Olivas/PA)

Kane a été fortement lié à un transfert d’argent important à City et Zabaleta aimerait voir le leader prolifique déménager à l’Etihad.

Zabaleta a déclaré à l’agence de presse PA : « Nous verrons si l’argent est là et nous en dépenserons pour Harry Kane, mais ce sera bien de le voir jouer pour City.

“Il est au bon moment pour lui d’aller dans un autre club et d’avoir une expérience différente, quand vous regardez toutes les meilleures équipes qu’ils recherchent des joueurs qui peuvent marquer 25 buts par saison, vous avez toujours besoin de joueurs comme ça.

“Évidemment, Sergio (Aguero) a quitté le club et ils n’ont que Gabriel Jesus comme attaquant à proprement parler, mais nous connaissons tous la qualité de Kane si vous voulez gagner des trophées et (il) sait qu’il en a fait assez pour les Spurs et veut bouger, peut-être City font partie de ces clubs.

Kane pourrait rejoindre Jack Grealish à City (Mike Egerton/PA)

Les champions en titre de la Premier League ont déjà battu le record de transfert britannique avec la signature de Jack Grealish d’Aston Villa pour un montant de 100 millions de livres sterling au début du mois.

Kane et Grealish se sont associés cet été au sein de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de l’Euro 2020 avant d’échouer contre l’Italie.

Lorsqu’on lui a demandé si le meneur de jeu de 25 ans valait le prix énorme, l’ancien défenseur argentin Zabaleta a déclaré: “Si vous regardez les marchés ces jours-ci, peut-être que oui, mais c’est toujours ridicule mais chaque année, c’est de pire en pire.

“L’argent a augmenté massivement au cours des dernières années, donc si vous payez 100 millions de livres pour Grealish, il est encore jeune, donc c’était une excellente signature pour Man City, d’autant plus qu’il peut jouer dans un certain nombre de postes différents.

«Regardez les frais de transfert ces jours-ci, ils sont fous. Ce n’était pas comme ça il y a quelques années quand je suis arrivé en Premier League et si vous voulez acheter un joueur de haut niveau dans n’importe quel club, il vous demandera beaucoup d’argent.

Zabaleta, qui a représenté City entre 2008 et 2017 avant de rejoindre West Ham, sera de retour à l’Etihad dans le match de charité des célébrités Soccer Aid for UNICEF le 4 septembre et fera partie d’une équipe comprenant Roberto Carlos, Nigel De Jong, Shay Given , Patrice Evra et Usain Bolt, et est dirigé par Harry Redknapp.

Le joueur de 36 ans a déclaré : « Cela va être spécial, c’est un match auquel je suis heureux et heureux de faire partie. Nous allons jouer à l’Etihad Stadium, c’est un endroit que je connais très bien et qui me rappelle tellement de bons souvenirs de mon passage à Manchester City.

:: Soccer Aid for UNICEF 2021 aura lieu le samedi 4 septembre au stade Etihad. L’argent récolté lors du match de cette année aidera l’UNICEF à lutter contre la pandémie de Covid-19 en aidant à distribuer 2 milliards de vaccins dans le monde. Les billets sont disponibles sur : www.socceraid.org.uk/tickets.