Le bon parcours d’Óscar García avec le Stade de Reims

03/12/2021 à 18:12 CET

Les ‘rouges et blancs’ Ils sont dans une période de boom, une équipe qui a connu une nette évolution cette saison par rapport aux précédentes, grâce à l’entrée en tant qu’entraîneur de l’espagnol Óscar García Junyent. L’une des preuves de cette belle situation dans laquelle se trouve l’équipe, est le résultat obtenu lors de cette dernière journée 16, jouée dans la semaine contre les Olympique de Lyon, dans laquelle les élèves de l’entraîneur espagnol ont terminé avec l’invincibilité à domicile des ‘Les Lions’, qui cumule 9 matchs, cette saison, sans perdre au Parc OL.

L’entraîneur catalan a montré sa joie avec la victoire, après le match, sur ses réseaux sociaux : « Grand mérite de toute l’équipe de gagner dans un début si difficile, toujours se battre jusqu’au bout. Deuxième victoire consécutive qui nous donne la force de continuer dans cette direction. Merci à tous pour les messages ! & Rdquor ;.

Tout lui mérite revient un mois aux joueurs, qui ont bataillé jusqu’à la fin pour obtenir une victoire dans un stade où il est compliqué d’aller gagner. 2ème succès obtenu qui nous donne confiance pour continuer dans cette voie. Merci à tous pour vos messages ! #NousSommesReims pic.twitter.com/TO0ZY9u0tq – Òscar García Junyent (@oscargarciaj) 1er décembre 2021

Óscar García a rendu une très jeune équipe compétitive

Les Stade de Reims accumule deux victoires consécutives en additionnant avec ces 4 matchs de suite sans perdre, et n’a plus connu de défaite depuis octobre. Le travail du sélectionneur espagnol est tellement positif, que même les médias qui dépassent les frontières françaises et espagnoles, font écho à son bon travail : « Sur le papier, Reims fait partie des équipes les plus faibles du championnat, et plus étant donné que son noyau solide a été vendu ou est blessé. Cependant, l’entraîneur Óscar García a réussi à rendre compétitive ce qui n’est souvent guère plus qu’une jeune équipe. Parmi les titulaires qui ont battu Clermont ce week-end, à part le rusé défenseur vétéran Yunis Abdelhamid et le coté gauche Ghislain Konan, tous les joueurs de champ avaient 23 ans ou moins & rdquor;, louant ainsi le travail de l’entraîneur de Sabadell, le journal britannique The Guardian.

Avec un attaquant de 19 ans, à la barre, qui fait les buts (6 buts, cette saison), et une équipe jeune, avec l’âge moyen le plus bas des joueurs employés cette saison (23,4 ans) dans toute la Ligue 1, très avide de bons résultats, et avec Óscar García, le parfait chef d’orchestre, pour maintenir le club dans un contexte positif, en ce qui concerne les résultats.

Óscar a de très bonnes expériences précédentes

L’entraîneur sait en effet déjà ce que c’est que de réussir à avoir sous sa baguette des équipes qui respirent la jeunesse et le potentiel, comme à son époque à la FC Barcelone ou au RB Salzbourg. Dans son expérience au Can Barça, il s’est parfaitement intégré, en récoltant de grands triomphes, tels que le triplé dans une de ses deux saisons, dans Jeunesse A (Copa del Rey Juvenil, Coupe des Champions et Ligue d’Honneur). Bien que sans aucun doute, son aventure autrichienne est l’une de ses étapes les plus réussies. Au cours de ses deux saisons là-bas, il a remporté la ligue et la coupe, en 2016 et 2017, les deux trophées. Óscar a proposé un game changer en développant un style de jeu basé sur le toucher, la verticalité et la définition. Faire en sorte que votre équipe soit celui qui a marqué le plus de buts lors de ses deux saisons en Bundesliga autrichienne.

Ces exemples, plus le début de saison qui se déroule au stade de Reims, faites d’Oscar un coach plus que qualifié pour tout défi, et qu’à coup sûr cette saison fait un travail fantastique, dans lequel elle est la ligue de mode de cette nouvelle année de football 2021/2022.