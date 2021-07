Six albums US n°1 d’affilée, et deux autres à venir. C’était le bilan de Les pierres qui roulent à partir du 15 juillet 1978, lorsqu’ils ont évincé City To City de Gerry Rafferty du sommet du nouveau palmarès Billboard avec Some Girls.

Sorti le 9 juin, Some Girls était leur septième album en tête des charts et a remporté une autre énorme distinction. Plus long que Doigts collants, plus long que Laisse le saigner, Conséquences, Exil sur la rue Main ou tout autre album classique des Stones, Some Girls est devenu l’album studio le plus ancien du palmarès américain de l’histoire du groupe.

L’album a été considéré comme un retour en forme substantiel pour les Stones, et est devenu leur première sortie en studio américain à être nominé dans la catégorie Album de l’année aux Grammy Awards de l’année suivante. Les ventes ont grimpé à six millions rien qu’aux États-Unis.

Parmi les nombreux charmes de Some Girls, il a vu les Stones renouveler leur maîtrise de plusieurs styles. L’excitation rock à quatre étages de “Shattered” et “When The Whip Comes Down” a été complétée par le “Miss You” qui remplit le sol, le klaxon country de “Faraway Eyes”, l’ambiance soul de leur Tentations couverture “Just My Imagination (Running Away With Me)”, et bien plus encore.

“Un album important de premier ordre”

« Quelle que soit la façon dont vous le regardez, c’est un album important de premier ordre », s’est enthousiasmé Pete Silverton dans Sounds, qui a particulièrement apprécié le tube principal de l’album et le rôle de Charlie Watts dessus. « Il ne fait aucun doute que le premier morceau, ‘Miss You’, est à la fois le meilleur et le plus aventureux des morceaux ici.

« Enfer, que pouvez-vous dire d’autre sur un disque qui n’est pas seulement le meilleur disque de danse de l’année jusqu’à présent (il bat même Les Bee Gees”Staying Alive’) mais a également le deuxième meilleur son de batterie sur vinyle ? (Le meilleur son de batterie de tous les temps est bien sûr sur ‘Honky Tonk Women’ et vous savez tous ce qui est arrivé à cela).

Pas de “clap-trap virtuose”

Keith Richards, pour sa part, bénéficiait de tous les fruits de l’alchimie qu’il avait établie à la guitare avec Ronnie Wood. “Le bon type de chimie est là avec Woody”, a-t-il déclaré au magazine Creem à l’époque. « Woody est fait pour deux guitares mais il n’a tout simplement pas eu la chance de le faire jusqu’à présent. Sa force, comme la mienne, est de jouer avec un autre guitariste, pas le virtuose du clap-trap.

Certaines filles ont passé deux semaines au n ° 1 aux États-Unis et 82 semaines au classement général. Cela a facilement battu le deuxième meilleur record de longévité du groupe avec une sortie en studio, ce qui, peut-être étonnamment, était avec les 66 semaines consacrées aux best-sellers par la sortie de 1965 Hors de nos têtes.

