Il y a un débat presque constant pour savoir si le prince Harry a fait le bon choix de démissionner en tant que membre actif de la famille royale en faveur de se concentrer sur sa famille avec son épouse Meghan Markle. Cependant, un ancien membre de la famille royale est fier des progrès réalisés par le prince Harry. Sarah « Fergie » Ferguson, l’ex-femme du prince Andrew, a déclaré dans le talk-show italien Porta a Porta que le bonheur du prince Harry aurait rendu sa mère, la défunte princesse Diana, fière.

« La chose la plus importante – et je sais que Diana, si elle était là, dirait ça – c’est qu’ils sont heureux. Et elle le rend heureux. Et j’aime voir ce petit garçon qui a pleuré à l’enterrement pour avoir du bonheur maintenant. » a déclaré Ferguson, faisant référence au chagrin du jeune prince Harry lors du cortège funèbre de sa mère.

Ferguson a partagé des sentiments similaires avec PEOPLE en juillet. « Elle serait très fière de ses fils et de leurs femmes », a expliqué la duchesse d’York. « Et elle serait comme moi, obsédée par ses petits-enfants. Parce que c’est ce qu’elle aimait. » Ferguson a également expliqué que Diana aimait ses filles, la princesse Eugénie et la princesse Béatrice et aurait été ravie par tous les jeunes enfants de la famille maintenant. « [Diana] adoré mes filles. Elle adorait les garçons », a déclaré Ferguson. « Ce serait son refuge. Son paradis. »

« Si elle était assise avec moi en ce moment, je sais qu’elle dirait : ‘Je suis tellement fier de mes deux garçons et des merveilleuses épouses qu’ils ont choisies' », a déclaré Ferguson. « Parce que chacune a sa propre voix. »

Tous les proches du prince Harry n’ont pas été aussi favorables. La relation entre le prince Charles et le prince Harry a beaucoup changé depuis l’interview de Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey, et nous avons maintenant des détails sur les différences entre les deux hommes. S’adressant exclusivement à Us Weekly, l’expert royal Stewart Pearce a déclaré au média que Harry et Charles avaient appris à être plus clairs lorsqu’ils communiquaient entre eux. « C’est juste que leur style de gestion de ce niveau d’intensité émotionnelle est complètement différent, vous savez ? » Pearce a déclaré à la sortie.

« Le prince Charles est, par nature, un homme très timide et aime [be by] lui-même », a-t-il poursuivi. « Cela ne veut pas dire qu’il s’en moque, il trouve juste une démonstration ou une démonstration émotionnelle… [to be] vraiment difficile. » Pearce a poursuivi en affirmant que Charles « se ferme » très facilement lors de conversations inconfortables, tandis qu’Harry a tendance à être « plus ouvert » lorsqu’il partage ses sentiments.