Le Bonus Culturel accordera jusqu’à 100 euros à dépenser en contenu numérique

23/12/2021 à 20h41 CET

Europe Presse

Jusqu’à 100 euros sur les 400 euros de Le bon culturel pour les jeunes qui auront 18 ans en 2022 peut être dépensé en contenu numérique culturel; et le reste de l’argent peut être investi dans « culture traditionnelle » tels que les festivals, le cinéma ou les abonnements à des journaux et à des magazines.

C’est ce qu’a expliqué aujourd’hui le ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, lors de la présentation du Plan de Promotion de la Lecture 2021-2024, où il a précisé que ce sera après l’approbation et l’entrée en vigueur des budgets généraux de l’État que « le mécanisme qui permet aux jeunes de disposer de ce montant sera mis en œuvre ».

Par conséquent, comme il l’a prévenu, la mise en place effective du Bonus Culturel « ne se fera qu’en mai ou juin ». « Nous avons une conception très aboutie qui prendra la forme d’un décret et nous pourrons l’approuver entre fin janvier et mi-février », a-t-il ajouté.

Concernant le contenu, Iceta a ajouté qu’ils seront ceux ils sont issus des « secteurs culturels les plus traditionnels » tels que les livres, le cinéma, les arts du spectacle, la musique, les spectacles en direct ou les plateformes « en ligne » et les abonnements à des journaux et des magazines.

Bien que le Bonus Culture ait avancé, il plafonnera les dépenses en contenu numérique jusqu’à 100 euros, et à l’intérieur de ce poste, il sera également plafonné – on ne sait pas encore si ce sera pendant des mois ou de l’argent – la consommation sur les plateformes, dans de telles une façon qui ne peut pas affecter les 100 euros uniquement à Netflix, Movistar ou Hbo, entre autres; mais ils peuvent être appliqués à d’autres contenus proposés par les plateformes de musique numérique telles que Spotify ou podcasts.

De même, Iceta a ajouté que dans ce Bonus Culturel, qui dispose d’un poste budgétaire de 210 millions d’euros, il travaille également à l’inclusion de formules afin que le Le bénéficiaire du bon peut inviter une personne à l’un des spectacles auxquels elle assiste, et qu’il peut aussi avoir un certain « avantage ».

Et aussi, il a déclaré qu’il est travailler avec des compagnies de transport afin que les jeunes bénéficiaires du bon puissent accéder à des subventions tout en voyageant.

« Il n’y a pas la même offre dans toutes les villes et c’est pourquoi nous voulons qu’il y ait un accompagnement pour cette mobilité », c’est fini.