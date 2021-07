Le boom de Staycation stimule l’économie alors que les Britanniques s’apprêtent à cuire au 31 ° C ce week-end | Royaume-Uni | Nouvelles

in

BBC Weather : l’Europe en proie à la canicule

Les températures pourraient monter à 88F (31C) d’ici dimanche, un nouveau record pour l’année. La vague de chaleur devrait durer toute la semaine prochaine. Et l’amélioration du temps fournira un coup de pouce bien nécessaire après les récentes averses torrentielles et la défaite déchirante de l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020. Il devrait faire beau et ensoleillé pour la Journée de la liberté lundi, lorsque la plupart des restrictions de Covid seront enfin levées.

Les prévisions sont une bénédiction pour les vacanciers en vacances. Au moins 33 millions de personnes devraient passer leurs vacances en Grande-Bretagne cet été, ce qui stimulera considérablement l’économie.

Les restrictions de voyage, telles que les tests avant le départ et la quarantaine après, ont freiné l’enthousiasme des gens pour les voyages à l’étranger.

Et hier, les projets de vacances à l’étranger ont été rendus encore plus difficiles avec Ibiza, Majorque et Minorque sont revenues sur la liste de surveillance des voyages ambre, tandis que la Croatie a été ajoutée à la liste verte.

Avec la fermeture des écoles la semaine prochaine, des millions de familles partiront en vacances au Royaume-Uni alors que le temps chaud revient enfin.

Quelque 62% des Britanniques ont déclaré qu’ils prévoyaient de passer leur principale pause estivale au Royaume-Uni cette année, contre la moitié en 2019.

Les données de l’indice annuel 2021 Staycation de Sykes Holiday Cottages ont montré que les réservations dans ses 17 000 cottages de vacances au Royaume-Uni ont augmenté de 40% pour cet été, par rapport à avant la pandémie.

La société affirme que l’augmentation de la demande signifie que l’économie britannique récoltera une récompense de 30 milliards de livres sterling dans le secteur des vacances.

La vague de chaleur devrait durer toute la semaine (Image: .)

Il indique qu’il existe également une tendance croissante vers les « travail-cations » en raison d’une plus grande flexibilité pendant le travail.

On s’attend également à ce que de nombreux touristes fassent deux voyages d’une semaine plutôt que de partir quinze jours à l’étranger.

Le Peak District, Bournemouth, East Anglia et Lyme Regis, dans le Dorset, sont parmi les principales destinations pour les vacances britanniques cet été, suggèrent les données de Sykes.

Graham Donoghue, directeur général de Sykes Holiday Cottages, a déclaré : « La pandémie aura un impact durable sur nous tous, et cela est particulièrement vrai pour la façon dont les gens passent leurs vacances.

“Nous nous attendons à ce que la transition vers les vacances à la maison se maintienne et nous espérons continuer à voir les destinations de vacances en dehors des emplacements habituels des pots de miel gagner en popularité dans les années à venir.

“Et avec une belle campagne et des plages primées à notre porte, ainsi que des rumeurs d’une vague de chaleur estivale arrivant juste à temps pour la fin des cours, ce sera certainement un été inoubliable.”

Les lieux de vacances qui gagnent actuellement le plus en popularité sont Warton dans le Lancashire, Liskeard en Cornouailles et Barmouth au Pays de Galles.

Les prévisions météorologiques sont une bénédiction pour les vacanciers en vacances (Image: .)

L’indice a également constaté une augmentation considérable de la demande d’hébergements de glamping au cours de l’été, les réservations de cabanes de berger ayant augmenté de plus de 400% par rapport à 2019.

Les touristes Staycation prévoient de débourser 940 £ en moyenne pour leurs principales vacances d’été cette année, y compris l’hébergement, les voyages, la nourriture et les boissons.

Les Britanniques pourront profiter au maximum des restrictions assouplies à partir de lundi, ce qui inclut la possibilité d’aller à un concert ou à un événement sportif.

Un nombre illimité d’amis pourront se prélasser au soleil en plein air tandis que les gens pourront commander des boissons dans un bar.

La météorologue Alyssa Smithmyer, d’AccuWeather, a déclaré: “La Grande-Bretagne devrait connaître une amélioration météorologique dans les prochains jours alors qu’un schéma plus calme et plus chaud s’installe.

“Après un début de semaine instable qui a entraîné des inondations et des pluies et a établi les précipitations les plus humides de la région depuis 1983, ce changement est gracieusement bien accueilli.

“On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de soleil pour ce week-end et le Royaume-Uni restera largement sec de jeudi à lundi.

Cornwall est actuellement l’un des lieux de vacances dont la popularité augmente le plus rapidement (Image: .)

“Les températures seront meilleures pendant le week-end, car les températures élevées généralisées devraient aller du milieu des années 70 à des années 80 inférieures jusqu’à lundi.

“Dans l’ensemble, un changement vers un temps chaud et assez agréable est en route pour ce week-end et la Journée de la liberté.”

Le porte-parole du Met Office, Stephen Dixon, a déclaré qu’aujourd’hui serait “beau et ensoleillé” avec des sommets de 79F dans le sud et de 75F dans le nord.

Demain s’annonce “fin et sec pour la plupart” avec des vagues de soleil chaud à travers l’Angleterre.

Le prévisionniste a également prédit une température élevée de 82F samedi. Le jour le plus chaud de l’année a été enregistré le 14 juin lorsque les températures ont atteint 83F à Heathrow, à l’ouest de Londres.

M. Dixon a ajouté: “Les conditions sont similaires dimanche avec des conditions sèches et agréables pour la plupart, avec des conditions particulièrement chaudes dans le sud de l’Angleterre mais chaudes ailleurs.

« Les températures pourraient atteindre 88 F dans certains endroits isolés du sud-est, mais sinon, elles sont généralement élevées à 70 °C.

Il devrait être clair et ensoleillé pour la journée de la liberté lundi (Image: .)

“À partir du début de la semaine prochaine, il y a une possibilité de quelques averses, mais il semble toujours en grande partie beau et sec au début de la semaine prochaine.

“À partir de mercredi, il y a des signaux initiaux d’un temps plus instable à venir.”

Mais les températures oscilleront autour de 77F pour le reste du mois, donnant aux vacanciers britanniques une chance de profiter de beaucoup de soleil.

Selon le Met Office, une canicule officielle n’est enregistrée que si les températures atteignent un certain seuil et restent au-dessus pendant trois jours consécutifs.

Lorsqu’on lui a demandé si n’importe où dans le pays était susceptible de répondre aux critères, M. Dixon a déclaré: “C’est limite pour le moment dans certaines régions.”

Il a déclaré qu’il y avait plus de confiance dans le maintien des températures les plus chaudes dans le sud-est, ajoutant que “le seuil est plus élevé” là-bas.

Il a ajouté: “Il y a une chance d’une canicule officielle.”