Le boom des paris sportifs est arrivé

Le week-end dernier était le premier week-end de la saison 2021-22 de la NFL, et il était très différent du week-end d’ouverture de l’année dernière.

Source : sutadimages / Shutterstock

De nouveaux visages dans de nouvelles équipes. Fans dans le stade. Les notes sont remontées.

Oh, et tout le monde est soudainement pari.

Le volume des paris sportifs au cours du premier week-end de la saison de la NFL a atteint 58,2 millions de transactions dans 18 États et à Washington DC – une hausse à couper le souffle 126% d’une année sur l’autre.

Selon Lindsay Slader, directeur général de Geocomply :

« Nous nous attendions à des volumes élevés, mais ce que nous avons vu nous a néanmoins surpris. Le niveau de demande sur de nouveaux marchés, tels que l’Arizona, indique que les consommateurs attendent depuis longtemps la possibilité de placer légalement un pari sportif. »

Et c’est le mot clé ici : légalement.

Les gens aiment le sport. Environ 60% des Américains se considèrent comme des fans de sport. Les gens aiment aussi rivaliser avec leurs amis et gagner de l’argent. Je n’ai pas besoin de lancer un chiffre pour que vous compreniez cela – c’est la nature humaine.

Donc, en substance, les paris sportifs se situent au croisement de trois choses que les humains aiment faire : regarder des sports, participer à des compétitions et gagner de l’argent. Bien sûr, alors, les paris sportifs sont naturellement quelque chose que les gens veulent faire – à part le tout petit fait qu’ils sont illégaux à peu près partout en dehors de Las Vegas depuis des décennies.

Jusqu’à 14 mai 2018, lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé le Professional and Amateur Sports Protection Act (« PASPA »), qui, depuis 1992, empêchait les États américains – à l’exception du Nevada, du Delaware et de l’Oregon – de s’engager dans la réglementation et la taxation des jeux d’argent entre États. et les paris sportifs.

Les vannes se sont ouvertes. Depuis lors, 26 États et Washington DC ont légalisé les paris sportifs et ont aujourd’hui des opérations en direct. Six autres États ont légalisé les paris sportifs avec des opérations en direct à venir, et deux ont une législation active en préparation.

Comptez tout, et vous parlez de 34 États qui auront probablement des paris sportifs légaux d’ici 2022. Rappelez-vous : il y a quatre ans à peine, c’était illégal un peu partout.

En d’autres termes, alors que la législation est notoirement le processus le plus lent du livre, la législation sur les paris sportifs a progressé à une vitesse vertigineuse, ouvrant la voie à une demande refoulée pour se déchaîner beaucoup plus tôt que prévu.

Sans oublier, vous avez le tout “casino virtuel” mouvement ici. Pour faire court, la nouvelle pandémie de coronavirus a forcé les consommateurs à adopter des plateformes de paris en ligne qui, grâce au déploiement généralisé de la 5G, sont en fait des plateformes assez robustes avec une connectivité rapide et de bonnes expériences de paris.

Le résultat, parallèlement à la législation légalisant les paris sportifs partout, est que les plateformes technologiques permettent aux fans de sport de placer des paris sur leur téléphone ou leur ordinateur.

En substance, nous passons donc d’un monde où vous deviez traverser plusieurs États pour placer un pari sportif dans un casino enfumé à un monde où vous pouvez placer un pari sportif depuis votre salon.

C’est un changement sismique déclenchant une boom des paris sportifs.

ARK Invest estime que le marché des paris sportifs en ligne aux États-Unis à lui seul passera de 9,5 milliards de dollars aujourd’hui à 37 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui implique une augmentation de la valeur de près de 4 fois en seulement quatre ans.

Peu d’industries vont croître de 4X en quatre ans.

Et c’est pourquoi nous sommes très optimistes sur les actions à hypercroissance liées au marché des paris sportifs. Ils sont positionnés pour plusieurs années de forte croissance à venir.

Dans mon conseil exclusif en recherche d’investissement Le rapport quotidien des actions 10X – où je mets en évidence un choix d’actions potentiel 10X chaque jour où le marché est ouvert – j’ai inclus une poignée d’excellents choix de paris sportifs à ce jour.

Certains d’entre eux ont déjà grimpé en flèche…

Mais nous sommes toujours dans la première manche de ce jeu de balle (sans jeu de mots), et c’est pourquoi je vais continuer à mettre en évidence de nouvelles actions de paris sportifs dans The Daily 10X.

Ces actions vont absolument monter en flèche au cours des prochaines années alors que le marché du sport quadruple en taille.

Vous gagnerez beaucoup d’argent dans cette mégatendance en plein essor… mais seulement si vous choisissez les bonnes actions.

Cliquez ici pour en savoir plus.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.