Le boom des véhicules électriques est une saleté pour les fabricants de machines d’usine

La forte augmentation des investissements des constructeurs automobiles nouveaux et établis sur le marché des véhicules électriques est une aubaine pour les fabricants d’équipements d’usine qui fournissent les pics et les pelles hautement automatisés aux prospecteurs dans la ruée vers l’or des véhicules électriques.

Les bons moments pour les fabricants de robots et d’autres équipements d’usine reflètent la reprise plus large du secteur manufacturier américain. Après avoir chuté après COVID à 361,8 millions de dollars en avril 2020, les nouvelles commandes ont bondi à près de 506 millions de dollars en juin, selon le US Census Bureau.

De nouvelles usines de véhicules électriques, financées par des investisseurs qui ont acquis de nouvelles actions publiques dans des sociétés telles que la start-up EV Lucid Group Inc (LCID.O) stimulent la demande. « Je ne suis pas sûr qu’il ait encore atteint son apogée. Il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Andrew Lloyd, leader du segment de l’électromobilité chez le fournisseur Comau appartenant à Stellantis (STLA.MI), dans une interview. « Au cours des 18 à 24 prochains mois, il va y avoir une demande importante à venir. »

La croissance du secteur des véhicules électriques, propulsée par le succès de Tesla Inc (TSLA.O), s’ajoute au travail normal des fabricants d’équipements de fabrication pour soutenir la production de véhicules à essence.

Les constructeurs automobiles investiront plus de 37 milliards de dollars dans des usines nord-américaines de 2019 à 2025, avec 15 des 17 nouvelles usines aux États-Unis, selon LMC Automotive. Plus de 77% de ces dépenses seront consacrées à des projets SUV ou EV.

Les fournisseurs d’équipement ne sont pas pressés d’augmenter leur capacité presque complète.

« Il y a un moment naturel où nous dirons ‘Non’ » aux nouvelles affaires, a déclaré Lloyd de Comau. Pour un seul secteur d’une usine, comme un atelier de peinture ou un atelier de carrosserie, un constructeur automobile peut facilement dépenser de 200 à 300 millions de dollars, ont déclaré des responsables de l’industrie.

« WILD, WILD WEST » « Cette industrie est le Wild, Wild West en ce moment », a déclaré à . John Kacsur, vice-président du segment automobile et pneus pour Rockwell Automation (ROK.N). « Il y a une course folle pour mettre ces nouvelles variantes de véhicules électriques sur le marché. » Les constructeurs automobiles ont signé des accords pour que les fournisseurs construisent des équipements pour 37 véhicules électriques entre cette année et 2023 en Amérique du Nord, selon la consultante de l’industrie Laurie Harbour. Cela exclut tout le travail effectué pour les véhicules à essence.

“Il y a encore un pipeline avec des projets de nouveaux fabricants de véhicules électriques”, a déclaré Mathias Christen, porte-parole de Durr AG (DUEG.DE), qui se spécialise dans les équipements d’atelier de peinture et a vu son activité de véhicules électriques augmenter d’environ 65% l’année dernière. “C’est pourquoi nous ne voyons pas encore le pic.”

Les commandes reçues par Kuka AG, une société d’automatisation de la fabrication détenue par le groupe chinois Midea (000333.SZ), ont augmenté de 52% au premier semestre 2021 pour atteindre un peu moins de 1,9 milliard d’euros (2,23 milliards de dollars) – le deuxième niveau le plus élevé pour un 6- mois dans l’histoire de l’entreprise, en raison de la forte demande en Amérique du Nord et en Asie.

“Nous avons manqué de capacité pour tout travail supplémentaire il y a environ un an et demi”, a déclaré Mike LaRose, PDG du groupe automobile de Kuka (KU2G.DE) dans les Amériques. « Tout le monde est tellement occupé qu’il n’y a pas d’espace au sol.

Kuka construit des fourgons électriques pour General Motors Co (GM.N) dans son usine du Michigan afin de répondre à la demande initiale avant que le constructeur automobile américain n ° 1 ne remplace l’équipement de son usine d’Ingersoll, en Ontario, l’année prochaine pour effectuer le travail régulier. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries doivent commander de nombreux robots et autres équipements dont ils ont besoin 18 mois à l’avance, bien que Neil Dueweke, vice-président de l’automobile chez Fanuc Corp (6954.T), ait déclaré que les clients souhaitaient leur équipement plus tôt. Il appelle cela “l’effet Amazon” dans l’industrie.

“Nous avons construit une installation et avons environ 5 000 robots sur des étagères empilées à 200 pieds de haut, presque à perte de vue”, a déclaré Dueweke, qui a noté que Fanuc America avait établi des records de ventes et de parts de marché l’année dernière.

COVID a également causé des problèmes et des retards pour certains constructeurs automobiles qui tentent de s’équiper.

RJ Scaringe, PDG de la startup EV Rivian, a déclaré dans une lettre aux clients le mois dernier que « tout, de la construction d’installations à l’installation d’équipements, en passant par la fourniture de composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs) a été touché par la pandémie. »

Cependant, des clients établis de longue date comme GM et le fournisseur de pièces détachées et sous-traitant Magna International (MG.TO) ont déclaré qu’ils n’avaient pas connu de retard dans la réception de l’équipement.

Un autre facteur limitant pour la capacité a été la pénurie continue de main-d’œuvre, ont déclaré des responsables de l’industrie. Pour éviter le stress, des startups comme Fisker Inc (FSR.N) se sont tournées vers des sous-traitants comme Magna et Foxconn (2354.TW), dont le pouvoir d’achat leur permet d’éviter plus facilement les pénuries, a déclaré le PDG Henrik Fisker. La demande croissante, cependant, ne signifie pas que ces fabricants d’équipements se précipitent pour augmenter la capacité. Après avoir vécu des ralentissements dans lesquels ils ont été contraints de faire des coupes, les fournisseurs d’équipement veulent se débrouiller avec ce qu’ils ont, ou dans le cas de Comau, simplement ajouter de la capacité à court terme, selon Lloyd. “Tout le monde a peur de se faire marteler”, a déclaré Mike Tracy, directeur de la société de conseil Agile Group. “Ils n’ont tout simplement plus la capacité de réserve qu’ils avaient auparavant.”