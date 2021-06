Le boom du commerce électronique soulève une autre startup alors que Shipium décroche 8 millions de dollars pour aider les détaillants à suivre Amazon

L’équipe Shipium. (Photo de navire)

Les achats en ligne ont augmenté au milieu de la pandémie, obligeant les entreprises de commerce électronique à augmenter leur capacité d’exécution. C’est une bonne nouvelle pour les startups qui créent des logiciels de commerce électronique tels que Shipium.

La startup de Seattle vient de lever 8 millions de dollars pour aider les détaillants en ligne avec une technologie qui améliore les opérations au sein de leurs centres de distribution. Il s’agit de la dernière startup de logiciels à tirer le vent arrière du boom du commerce électronique – d’autres de la région de Seattle à lever des fonds au cours de l’année écoulée incluent Flexe, Stackline, Fabric, FlavorCloud, Pipe17, Pandion et SoundCommerce.

Shipium, que . a couvert pour la première fois en 2019, est dirigé par deux vétérans de la chaîne d’approvisionnement : Jason Murray et Mac Brown. Murray a passé près de deux décennies chez Amazon, dirigeant des équipes de chaîne d’approvisionnement et supervisant des milliers d’employés en tant que vice-président. Brown est également l’un des premiers employés d’Amazon – les co-fondateurs ont commencé à trois jours d’intervalle en 1999 – et ont ensuite rejoint Zulily, où il était vice-président de la chaîne d’approvisionnement et des logiciels de traitement des commandes pour le détaillant en ligne de Seattle.

Une expérience de type Prime ne nécessite pas une reconfiguration complète des opérations physiques. Le mantra de Shipium est d’aider les détaillants en ligne à « riposter » contre Amazon, qui a créé des attentes des clients en matière de délais de livraison difficiles à respecter pour de nombreuses entreprises sans capacités de chaîne d’approvisionnement approfondies. . Cela désavantage les petits détaillants; Pendant ce temps, Amazon a considérablement augmenté au cours de la pandémie, établissant des records de revenus et de bénéfices.

Les services API de Shipium fonctionnent avec les systèmes existants et aident les entreprises à prendre des décisions en matière d’exécution, comme décider quelle option d’expédition est la plus rapide ou la moins chère, ou quelle taille de boîte est la plus optimale.

« Pour les grandes entreprises, les logiciels qui traitent généralement ces décisions similaires incluent les logiciels monolithiques des années 90 comme Oracle ou SAP », a déclaré Murray. « Ils ne desservent pas le secteur du commerce électronique parce que les décisions qu’ils aident à prendre ne tiennent pas compte des résultats du commerce électronique, comme le respect des promesses de date de livraison des clients. »

La startup de 10 personnes gagne de l’argent en utilisant un modèle de logiciel en tant que service d’infrastructure. Shipium a une poignée de marques bien connues en tant que clients et traitera des dizaines de millions d’envois cette année. Il a refusé de fournir des mesures de revenus; l’entreprise n’est pas rentable.

“Les entreprises de commerce électronique peuvent offrir à leurs clients une livraison rapide ou gratuite et une expérience client compétitive en appliquant un logiciel moderne aux actifs existants aujourd’hui”, a déclaré Brown dans un communiqué. « Une expérience de type Prime ne nécessite pas une reconfiguration complète des opérations physiques. »

Trilogy Equity Partners a mené le tour. Le co-fondateur de Zulily, Darrell Cavens, a investi, avec PSL Ventures et Good Friends. Le financement total à ce jour est de 10 millions de dollars.