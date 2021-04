Le boom économique à venir… et que faire à ce sujet

Ils disent que deux têtes valent mieux qu’une.

C’est vrai je suppose, en fonction des têtes impliquées.

Dans ce cas, je préfère… “Les grands esprits pensent de la même manière.”

Les lecteurs réguliers de MoneyWire savent à quel point je suis optimiste sur l’économie et le marché boursier. Je pense que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands booms économiques de l’histoire des États-Unis alors que nous avons finalement mis Covid-19 derrière nous.

Je crois également en mes recherches et analyses et j’y ai eu beaucoup de succès. Je ne cherche la confirmation de personne d’autre.

Mais lorsqu’un investisseur de croissance légendaire prend la parole, je le remarque.

Et quand l’occasion se présente de travailler à nouveau ensemble pour choisir un portefeuille d’actions dont nous convenons qu’il est mis en place pour écraser le marché, eh bien, je serais fou de dire non.

Je crois que ce que nous avons proposé est révolutionnaire…

Tout simplement, le travail de Louis Navellier en analyse quantitative est révolutionnaire et de classe mondiale. J’ai la chance de l’avoir connu au fil des ans en tant que collègue d’InvestorPlace.

Nous n’empruntons pas toujours le même chemin vers un stock, mais lorsque nous nous trouvons à la même destination, les résultats jusqu’à présent ont été spectaculaires.

Lorsque nous avons collaboré à un portefeuille d’investissement à la fin de 2019, il a rapporté 34,9% et a battu le Dow de plus de 4X.

Nous nous sommes réunis à nouveau à la fin de l’année dernière pour construire notre prochain portefeuille, que nous nous attendions à détenir pendant la majeure partie de 2021. Le 9 février, il était en hausse de 38,5%, soit environ 5 fois le rendement annuel moyen du marché en seulement sept heures et demie. -une demi-semaine.

À Wall Street, si un gestionnaire de fonds rapporte 15% par an, c’est considéré comme une performance fantastique. Il peut vous faire connaître toutes les principales publications d’investissement. Après tout, le marché général rapporte environ 7% en moyenne, donc un rendement annuel de 15% est plus du double de la moyenne du marché.

Ensuite, vous avez des investisseurs superstar légendaires comme Warren Buffett, largement considéré comme le meilleur investisseur du siècle dernier. Il est l’un des hommes les plus riches du monde grâce à sa capacité à repérer de grandes opportunités d’investissement. Chaque mouvement qu’il fait est suivi et examiné.

Le rendement annuel moyen à long terme de Buffett est d’environ 20%… soit environ 5% de mieux que votre gestionnaire de fonds de Wall Street le plus performant typique, qui rapporte un rendement de 15%.

Notre portefeuille Power a obtenu un rendement absolument incroyable – un rendement annuel «meilleur que Buffett» – en moins de deux mois.

Il nous reste encore les trois quarts de l’année, et comme Louis et moi sommes tous les deux extrêmement optimistes, nous n’allions pas rater ce qui allait se passer. Nous sommes tout à fait d’accord pour dire que 2021 a tous les atouts d’une grande année sur le marché… et une année encore plus grande dans les actions que nous avons sélectionnées ensemble.

C’est pourquoi nous nous sommes assis ensemble hier soir dans notre spécial Feuille de route vers le rétablissement un événement. Je tiens à remercier ceux d’entre vous qui ont pu se joindre à nous. Si vous n’avez pas pu y assister – ou si vous voulez simplement revivre tout cela à nouveau – vous pouvez trouver une rediffusion de l’événement ici.

Louis et moi avons discuté de la façon dont nous pensons que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands booms boursiers de l’histoire des États-Unis … et que des actions soigneusement sélectionnées et de haute qualité ont le potentiel d’augmenter de 300%, 500% et même 1000% au cours de la prochaine. quelques années.

Je crois que ce qui va arriver sera si grand et monumental que j’ai trouvé mon propre nom – The Roaring 2020s.

La dernière fois que nous avons vu quelque chose de similaire, c’était au début des années 90. C’était aussi une période de faible inflation et d’incroyables innovations. Les déploiements de réseaux de téléphonie cellulaire et d’ordinateurs personnels puissants ainsi que l’avènement des logiciels et d’Internet ont convergé pour déclencher un tsunami de productivité.

Cela s’est traduit par des marges bénéficiaires plus élevées pour pratiquement toutes les entreprises à travers l’Amérique.

En un laps de temps relativement court, notre capacité à communiquer, traiter, traiter les données, analyser les données et gérer les chaînes d’approvisionnement a été révolutionnée.

Les augmentations massives de productivité dues aux nouvelles technologies des années 90 étaient comme une énorme dose d’adrénaline pour l’économie.

Ils ont également ouvert la voie à des entreprises vraiment innovantes qui exploitent ces nouvelles technologies pour offrir à leurs actionnaires des rendements incroyables. Des entreprises comme Cisco (NASDAQ:CSCO) a augmenté de 113 000%.

Le même type d’histoire se déroule actuellement. Comme je l’ai dit dans notre Feuille de route vers le rétablissement événement, nous sommes sur le point de voir plusieurs technologies uniques se rassembler en même temps et remodeler totalement tous les aspects de nos vies.

La convergence de technologies innovantes comme l’intelligence artificielle, la 5G, la médecine de précision, l’Internet des objets, les voitures sans conducteur et la blockchain recréent le cadre même de la société moderne. L’impact que ces technologies auront sur l’économie mondiale éclipsera Internet.

Louis est d’accord. Il dit qu’il n’a pas vu les types de lectures haussières qu’il voit maintenant depuis le début des années 1990… avant que le marché ne se déchire à 1 400%. Cette décennie a créé certains des plus grands gagnants de l’histoire du marché boursier.

Et il a ajouté une autre raison pour laquelle nous pensons que 2021 pourrait être l’une des meilleures jamais pour les investisseurs …

L’argent est là pour dépenser.

Le montant des comptes chèques a récemment atteint un niveau record de 4,8 billions de dollars, ce qui est bien au-dessus des 2,25 billions de dollars à la fin de 2019. En 15 mois, le montant des comptes chèques a plus que doublé!

Il en va de même pour les comptes d’épargne et la valeur nette des ménages. Ajoutez à cela des contrôles de relance continus et un assouplissement des restrictions à mesure que davantage de vaccins sont distribués et que nous sommes assis sur un baril de poudre – celui que j’appelle la grande réouverture.

Ce flot de liquidités et d’activité économique stimulera énormément l’économie et les marchés. Nous sommes également convaincus que cet énorme tas d’argent va commencer à affluer sur le marché à un rythme historique.

Je terminerai par un conseil: si vous voulez vraiment passer une excellente année… et avoir la chance de faire fortune absolue… concentrez-vous sur les petits coins du marché qui verront la part du lion de la croissance.

Louis et moi avons fait exactement cela. Nous avons analysé plus de 5 000 actions et découvert les thèmes d’investissement les plus intéressants. Ensuite, nous avons combiné nos deux systèmes pour les réduire à un petit portefeuille de titres sélectionnés qui, selon nous, ont un grand potentiel de hausse pour l’année à venir.

Nous l’appelons notre «Power Portfolio 2021: Reloaded».

Je ne veux pas faire la mienne… mais je pense que nous nous sommes surpassés et à nouveau créé quelque chose de vraiment révolutionnaire.

